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Raquel Martí Tembl, del Club Natació i Esports Gandia, seleccionada para un programa nacional de alto rendimiento

La entidad anuncia con orgullo la progresión de la joven deportista nacida en la base

Raquel Martí Tembl, del Club Natació i Esports Gandia

Raquel Martí Tembl, del Club Natació i Esports Gandia / NiE Gandia

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Club Natació i Esports Gandia anuncia con satisfacción y orgullo una gran noticia para una de sus mejores exponentes, Raquel Martí Tembl. Raquel ha sido admitida en el Programa de Tecnificación de Natación de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana para la próxima temporada. Este plan se desarrolla por parte de la Federación en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Consejo Superior de Deportes.

Esta incorporación es el resultado de los méritos deportivos de Raquel Martí, así como su constante evolución y su proyección de futuro, además del cumplimiento de los criterios técnicos establecidos para el acceso a este programa de alto rendimiento, dirigido a deportistas en etapa de Bachillerato y mayores de edad.

Trayectoria

Este reconocimiento supone un importante respaldo a su trayectoria y al trabajo realizado durante los últimos años, consolidando a Raquel Martí como una de las nadadoras con mayor proyección dentro del programa de tecnificación autonómico.

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Destacar también el papel fundamental del @nataciogandia y de sus técnicos en la formación y el desarrollo deportivo de Raquel Martí.

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