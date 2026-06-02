Tot preparat per a la 36a Fira del Motor i la Maquinària Industrial d'Oliva, que tindrà lloc aquest cap de setmana
Mario López
El pròxim divendres, a les 19.00 h s'obrirà al públic la Fira del Motor d'Oliva 2026. Un esdeveniment que comptarà amb més de 40 expositors en un recinte tancat i segur que reunirà un any més les principals novetats i reptes de mobilitat sostenible en marques d'automòbils i motocicletes, amb vehicles nous, d'ocasió i quilòmetre zero i amb els preus atractius que sempre ofereix la Fira.
Organitzada per la regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Oliva, que encapçala Teresa Tur, amb el suport un any més de l'Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO), la Fira del Motor d'Oliva manté enguany el canvi de data de l'any passat,entre finals de maig i principis de juny, a petició de les empreses participants i per oferir una major confortabilitat tant als expositors com als usuaris, amb unes temperatures més suaus que les que solem tindre a finals de juny.
Per aquest motiu, la Fira del Motor tornarà a estar separada de la Matinal Motera, que s'inclou en el calendari valencià i que està fixada per al diumenge 28 de juny. Com a novetat d'enguany, cal destacar la celebració enguany de la 20a edició de la Matinal, que inclourà un Festival amb música en directe el dissabte 27, amb l'objectiu d'oferir un complet cap de setmana per als amants de les dues rodes, tant de la nostra població com per a tots els que ens visiten.
La Fira del Motor i la Maquinària Industrial d'Oliva compta també amb la col·laboració de la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, i l'Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC).
L'horari obert al públic de la Fira del Motor d'Oliva serà el següent:
Divendres 5 de juny, de 19.00 h a 22.30 h. La inauguració oficial serà a les 19.30 h.
Dissabte 6 de juny, de 10.00 h a 14.30 h i de 18.30 h a 22.30 h.
Diumenge 7 de juny, de 10.00 h a 14.30 h i de 18.30 h a 22.30 h.
David Moratal, president d'ACCO: "ACCO no podia faltar tampoc enguany a la Fira del Motor d'Oliva, un dels principals esdeveniments comercials de la nostra ciutat, que cada any atrau centenars de visitants que no només disfruten de la Fira, sinó també de l'oferta cultural, gastronòmica i ocupacional del nostre municipi. La Fira és un motiu per a conéixer Oliva, i això sempre és positiu, per al poble i per al seu comerç local."
Teresa Tur: "Al mes de juny Oliva compta amb un intens calendari d'activitats festives, culturals, esportives, etc., amb la Fira i Festes, els concerts o les competicions esportives. Per aquest motiu, el primer cap de setmana de juny resulta ideal per a Fira del Motor, per a vore les novetats del sector o fins i tot poder adquirir el vehicle que necessitem de cara a les vacances o la temporada d'estiu."
Yolanda Pastor, alcaldessa d'Oliva: "Un any més presentem la nostra Fira del Motor i la Maquinària Industrial d'Oliva, la més veterana de la comarca i una de les primeres de la Comunitat Valenciana, que enguany celebra la seua edició núm. 36. Tot un èxit, gràcies tant als expositors, que any rere any han respost a la nostra convocatòria i també als veïns i visitants del nostre poble, que han vingut a disfrutar de l'event i també a aprofitar els descomptes, ofertes i ocasions que la nostra fira ofereix. Per això convide a tots a no perdre's la fira la pròxima setmana, us esperem!"
La Fira estarà situada novament al passeig de Lluís Vives, del Rei Jaume I, de Joan Fuster i de l'Alcalde Juan Sancho d'Oliva, en un recinte tancat i vigilat, de més de 15.000 metres quadrats a l'aire lliure, que dona molta confiança i seguretat als expositors. El muntatge dels estands de la Fira es durà a terme el divendres dia 5 de juny en horari de 8.00 hores a 19.00 hores. Per aquest motiu, el mercat del divendres, aquesta setmana serà el dijous 4 de juny.
