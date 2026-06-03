Beniarjó convoca seis becas formativas remuneradas para jóvenes estudiantes durante los meses de verano

El Ayuntamiento de Beniarjó ha convocado una nueva edición del programa “Beniarjó te Beca”, una iniciativa destinada a facilitar la formación práctica y la experiencia laboral de jóvenes estudiantes mediante la concesión de seis becas formativas que se desarrollarán durante los meses de verano en diferentes servicios municipales.

Las becas están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años que estén empadronados en cualquier municipio de la provincia de València y que se encuentran cursando estudios oficiales universitarios, másteres oficiales, ciclos formativos de grado medio o superior o estudios de Bachillerato durante el curso 2025-2026.

Cada beca cuenta con una dotación económica de 650 euros brutos mensuales y una dedicación de 25 horas semanales, distribuidas según las necesidades de los diferentes servicios municipales. El periodo de duración de las becas empezará el 1 de julio de 2026 y finalizará, como máximo, el 31 de agosto de 2026.

El periodo inicial será de un mes, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de dos meses. Las personas beneficiarias podrán desarrollar sus prácticas en áreas como por ejemplo la sociocultural, la sociodeportiva, juventud, fiestas, administración e informática, así como en otros departamentos municipales segundos el perfil de los y las estudiantes y las necesidades del Ayuntamiento.

Las solicitudes tendrán que presentarse en el modelo oficial disponible en la web municipal y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Beniarjó hasta el 17 de junio, ambos incluidos. Las personas interesadas tendrán que aportar, entre otros documentos, el DNI, la matrícula del curso 2025-2026, el expediente académico y la documentación acreditativa de los méritos que quieran hacer valer.

La selección se realizará mediante un sistema de baremación que valorará aspectos como el empadronamiento en Beniarjó, el expediente académico, los conocimientos de valenciano y otros idiomas, la formación complementaria, la situación socioeconómica familiar y el hecho de no haber sido beneficiario de estas becas en ediciones anteriores.

Como señala la regidora de Educación, Concha Germán, “hace ocho años que el Ayuntamiento de Beniarjó convoca estas ayudas, con las cuales reafirma su compromiso con la juventud y con la creación de oportunidades. Con “Beniarjó te beca” queremos que los estudiantes puedan adquirir experiencia práctica y complementar su formación académica durante el periodo estival”.