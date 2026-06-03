Carlos Narbona es el nuevo entrenador de la UE Tavernes
Tras la salida de Edu Palomares el club ficha al cullerense, que ha pasado por la UD Alzira y el Levante UE
Pepe Juan
La UE Tavernes ya tiene nuevo entrenador. Hace unos días la salida de Edu Palomares "Tomaca" pilló a todos en fuera de juego, pero la directiva se puso a trabajar y ayer mismo se confirmó el nuevo fichaje, Carlos Narbona, "Sapiña", de Cullera. Ha entrenado al equipo juvenil de División de Honor de la UD Alzira, a los Sub14 y Sub16 del Levante UE, y al amateur de la UD Alzira de Tercera División.
Un "míster" que llega con ilusión y espera seguir haciendo grande al equipo. "Es una plaza apetecida, un club muy importante en Lliga Comunitat, por lo que quiero dar las gracias a la directiva por haber depositado la confianza en mí y liderar este proyecto", señala.
Conoce a varios jugadores de la plantilla y opina que el equipo "viene de completar tres buenas campañas sobre todo esta última con la Nostra Copa y la promoción, eso no es facil. Ha construido una identidad propia basada en la motivación, competividad y ambición, unos valores que comparto y espero continuar".
Es un entrenador joven, preparado y con muchas ganas de seguir creciendo, al tiempo que antepone siempre al grupo por encima de las individuales. Se marca como objetivo "ayudar al club a crecer, manteniendo la exigencia que merece el escudo y ofreciendo a la afición un equipo valiente, competitivo con identidad propia". En apenas cuatro días el equipo volverá a los entrenamientos: "Tengo ganas de conocer de cerca a los jugadores, a las personas que estan dentro del club y en general a toda la familia vallera", afirma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
- El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
- Más de 80 camiones diarios trabajan a contrarreloj para recuperar la arena arrastrada por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna antes del verano
- Docentes de la EOI de Gandia se suman a la huelga y afectan a los exámenes de 200 alumnos: 'Urge un acuerdo porque perdemos los ciudadanos
- El tesoro oculto bajo el polígono Sanxo Llop: más de 100.000 restos arqueológicos hallados en dos décadas en Gandia
- José Manuel Prieto, alcalde de Gandia: “La ciudad se juega seguir avanzando con orden y estabilidad o volver a quienes la arruinaron"
- Alfauir acelera el plan urbanístico que permitirá la inversión hotelera en el monasterio de Sant Jeroni