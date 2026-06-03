Carlos Narbona es el nuevo entrenador de la UE Tavernes

La UE Tavernes ya tiene nuevo entrenador. Hace unos días la salida de Edu Palomares "Tomaca" pilló a todos en fuera de juego, pero la directiva se puso a trabajar y ayer mismo se confirmó el nuevo fichaje, Carlos Narbona, "Sapiña", de Cullera. Ha entrenado al equipo juvenil de División de Honor de la UD Alzira, a los Sub14 y Sub16 del Levante UE, y al amateur de la UD Alzira de Tercera División.

Un "míster" que llega con ilusión y espera seguir haciendo grande al equipo. "Es una plaza apetecida, un club muy importante en Lliga Comunitat, por lo que quiero dar las gracias a la directiva por haber depositado la confianza en mí y liderar este proyecto", señala.

Conoce a varios jugadores de la plantilla y opina que el equipo "viene de completar tres buenas campañas sobre todo esta última con la Nostra Copa y la promoción, eso no es facil. Ha construido una identidad propia basada en la motivación, competividad y ambición, unos valores que comparto y espero continuar".

Es un entrenador joven, preparado y con muchas ganas de seguir creciendo, al tiempo que antepone siempre al grupo por encima de las individuales. Se marca como objetivo "ayudar al club a crecer, manteniendo la exigencia que merece el escudo y ofreciendo a la afición un equipo valiente, competitivo con identidad propia". En apenas cuatro días el equipo volverá a los entrenamientos: "Tengo ganas de conocer de cerca a los jugadores, a las personas que estan dentro del club y en general a toda la familia vallera", afirma.