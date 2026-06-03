Gandia habilita 170 nuevas plazas de aparcamiento para aliviar la escasez y facilitar el estacionamiento a los vecinos

Aparcar se ha convertido en un problema para vecinos y visitantes que acuden diariamente a Gandia. Las calles de la ciudad apenas cuentan con espacios para dejar los coches, por lo que en muchas ocasiones deben recurrir a la zona azul, los aparcamientos privados e, incluso, el alquiler de garajes. A pesar de los distintos solares de los que dispone la localidad, las plazas se llenan en cuestión de segundos y los vehículos restantes deben de circular durante un buen rato para encontrar algún hueco.

Para revertir la situación, el ayuntamiento ha habilitado 170 nuevas plazas en la avenida del puerto, en el Grau de Gandia. El proyecto se incluye en su estrategia de mejora y transformación de los espacios públicos. Concretamente, el consistorio ha actuado en la reurbanización de la avenida del puerto, en el Grau de Gandia, que permitirá habilitar un nuevo aparcamiento y aumentar las zonas verdes del entorno urbano.

La intervención forma parte del plan de humanización de plazas y calles impulsado por el consistorio, que será ejecutado dentro de la concesión del servicio para el mantenimiento, conservación, reparación, restauración y rehabilitación de las vías públicas urbanas, caminos y vías rurales de la ciudad.

La actuación cuenta con un presupuesto de 114.875 euros y un plazo de ejecución estimado de un mes y medio. Una vez finalizados los trabajos, el espacio ofrecerá 123 plazas para vehículos, 43 para motocicletas y cuatro adaptadas a personas con movilidad reducida.

Además de mejorar la capacidad de estacionamiento en la zona, el proyecto contempla la plantación de 30 árboles y la instalación de una nueva red de riego, con el fin de incrementar la presencia de zonas verdes en un entorno que actualmente presenta una escasa masa arbórea.

El director general de Calidad Urbana, Servicios Básicos, Ciudad Accesible y Bienestar Animal, Sebas Gálvez, ha explicado que el objetivo de estas inversiones es “modernizar la red viaria, facilitar la circulación de vehículos y usuarios, reforzar la seguridad y dar respuesta a las demandas vecinales para la mejora de barrios y espacios públicos”.

Otras iniciativas

Esta acción se suma a otras iniciativas desarrolladas por el Ayuntamiento de Gandia para mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad urbana de la ciudad. En menos de tres años, el consistorio ha intervenido en catorce calles, avenidas y plazas mediante diferentes actuaciones de asfalto y renovación viaria.

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Asimismo, se han acondicionado otros solares para ampliar la oferta de estacionamiento, actuaciones que han permitido incorporar más de sesenta nuevas plazas de aparcamiento para los vehículos, así como reforzar la disponibilidad de estacionamiento en diferentes zonas de la ciudad.