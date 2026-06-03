Gandia impulsa "Estiu al MAGa" para redescubrir la vida cotidiana de íberos y romanos

El Museu Arqueològic de Gandia volverá a convertirse en el epicentro de la cultura y el entretenimiento este sábado, 6 de junio, con “Estiu al MAGa”, una propuesta impulsada por el departamento de Arqueología y Patrimonio del Ayuntamiento de Gandia.

La iniciativa busca acercar el patrimonio arqueológico a la ciudadanía de una manera más participativa, didáctica y atractiva. La iniciativa propone un recorrido por la vida cotidiana de las sociedades iberas y romanas a través de visitas guiadas a la exposición.

La programación incluye talleres de esparto, remedios naturales, gastronomía, trabajo con arcilla y otras actividades relacionadas con los conocimientos tradicionales presentes en la exposición. Las sesiones tendrán lugar cada sábado, a las 10:30 horas, entre el 6 de junio y el 25 de julio.

Alícia Izquierdo, concejala de Patrimonio, ha destacado que se trata de una actividad nueva pensada para dar visibilidad a la exposición permanente “Els treballs i els dies”, una de las principales apuestas del proceso de renovación museográfica del MAGa.

En sus palabras, “queríamos darle una importancia especial a una exposición que ofrece una nueva manera de entender el patrimonio, explicando no solo las piezas arqueológicas sino también las historias, los oficios y las formas de vida que hay detrás de ellas”.

Carles Miret, arqueólogo y director del Museu Arqueològic de Gandia (MAGa), ha remarcado que esta propuesta se enmarca en las nuevas tendencias museológicas que apuestan por convertir los museos en unos espacios vivos y participativos.

En sus palabras, “no queremos que las exposiciones sean solo espacios para observar objetos, sino lugares donde se comprenda los procesos, los conocimientos y las formas de vida que hay detrás de estos”.

El director del MAGa ha añadido que iniciativas como esta contribuyen a consolidar un modelo de museo abierto a la ciudadanía y comprometido con la divulgación del patrimonio cultural e inmaterial del territorio.

Por su parte, Palma Navarro, representante del espacio artesanal y etnográfico La Marellà, -entidad encargada de desarrollar los talleres-, ha explicado que las actividades parten de una reflexión en torno a "todo lo que aún se puede aprender de las comunidades que habitaron en la Safor en época ibera y romana".

En sus palabras, “eran sociedades que conocían profundamente su entorno, trabajaban las fibras vegetales, la arcilla o las plantas y transmitían estos conocimientos de generación en generación. Nosotros queremos recuperar esta forma de aprender a través de la experiencia y la observación”.

La concejala ha incidido en la importancia de reivindicar el patrimonio inmaterial, un formato para las tradiciones, los oficios, los saberes populares y las formas de transmisión cultural que han pasado de generación en generación. “El patrimonio no es solo aquello que conservamos, sino también aquello que compartimos y transmitimos a las nuevas generaciones”, ha afirmado.

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Todas las actividades son gratuitas, están dirigidas al público familiar y requieren de inscripción previa a través de La Marellà.