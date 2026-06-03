Gandia ya ha emitido 1.534 certificados de vulnerabilidad para el proceso de regularización de migrantes

El Ayuntamiento de Gandia sigue colaborando con el proceso extraordinario de regularización de migrantes que puso en marcha el Gobierno de España a mediados de abril y que finalizará el próximo 30 de junio.

Hasta la fecha, según informan fuentes municipales, han pasado por los siete centros municipales habilitados cerca de 2.500 ciudadanos para hacer consultas, para pedir certificados de empadronamiento o para solicitar certificados de vulnerabilidad. De estos han requerido certificados de vulnerabilidad cerca de 1.629, y hasta ahora se han emitido 1.534 documentos de este tipo.

Ya hace días que no hay colas matutinas en la Oficina d'Atenció a la Ciutadania, como se produjeron en las primeras dos semanas.

El concejal de Gobierno interior, Adrià Vila, expresó su satisfacción por la buena marcha del proceso en lo que atañe al Ayuntamiento de Gandia: "Hay cerca de 70 funcionarios implicados, desde el padrón hasta Servicios Sociales, pasando por Informática, que están trabajando muy bien y en equipo para que los expedientes se resuelvan de la manera más ágil posible", señala. El dispositivo especial puesto en marcha por el ayuntamiento para este proceso se mantendrá hasta que acabe.

Además, hay oenegés que también están colaborando, como la asociación Anafa, que tiene una oficina en la calle Sant Pasqual, la Fundación Convive-Cepaim o el CDR La Safor.

Desde esta última explican que llevan tramitados un centenar de expedientes, aunque no emiten certificados de vulnerabilidad. Los que están implicados menores al cargo van más lentos, porque implican a más organismos a parte de Extranjería y se vela por el interés superior del menor.

Registro en Correos y Seguridad Social

El registro final de estas solicitudes no se hace en las dependencias municipales, sino en las sedes que ha designado el Gobierno central: la oficina de Correos, ubicada en la calle Sant Rafael, y la Seguridad Social, en la calle Plus Ultra.

Para este proceso se debe acreditar una permanencia continuada en España de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, las personas podrán residir y trabajar de forma provisional, pero esto no implica la obtención de la nacionalidad española.