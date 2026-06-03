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Gandia reúne a los mejores jóvenes especialistas en el XIII Campeonato de España de Patinaje Artístico de solo danza

Más de un centenar de deportistas participan a esta competición que se celebrará del 4 al 6 de junio en el Pavelló del Raval

La rueda de prensa-presentación del Nacional de Patinaje Artístico, este lunes en Gandia

La rueda de prensa-presentación del Nacional de Patinaje Artístico, este lunes en Gandia / Àlex Oltra

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Salva Talens

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Gandia

El Ayuntamiento de Gandia ha presentado el XIII Campeonato de España de Patinaje Artístico en la modalidad de solo danza, que se celebrará en la ciudad del 4 al 6 de junio en el Pavelló del Raval.

En la comparecencia han participado el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, el presidente de la Federación de Patinaje de la Comunitat Valenciana, Vicente Martí, la técnica del Club Patí Gandia, Patricia Tio, y el miembro del Comité Nacional de Patinaje, Vicent Montilla.

El regidor de Deportes ha destacado la satisfacción del consistorio para volver a acoger una competición de ámbito nacional, subrayando la relevancia del acontecimiento y el nivel deportivo de los participantes.

Naveiro ha señalado que Gandia recibirá cerca de un centenar de deportistas, pertenecientes a las categorías alevín, infantil y cadete, junto con técnicos, delegados y familiares, cosa que supondrá un total aproximado de 200 personas en la ciudad durante el fin de semana.

El regidor ha puesto en valor la disciplina del patinaje artístico, destacando su combinación de técnica, precisión y elegancia, y ha agradecido la implicación de todas las entidades organizadoras para confiar nuevamente en Gandia como sede de competiciones de primer nivel.

Opiniones

Por su parte, el presidente de la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana, Vicente Martí, ha agradecido las facilidades ofrecidas por el Ayuntamiento y ha destacado la estrecha relación de la federación con la ciudad, que considera un referente para la organización de competiciones de diferentes modalidades como patinaje artístico, hockey o skate. Martí ha subrayado también el impacto del acontecimiento en términos de participación y acompañamiento, especialmente en categorías de base, donde la presencia de familiares es especialmente significativa.

Así mismo, ha destacado la relevancia de la participación de deportistas de la Comunitat Valenciana, que representan alrededor de una cuarta parte del total de inscritos, así como el creciente peso del patinaje masculino en esta disciplina.

El miembro del Comité Nacional de Patinaje, Vicent Montilla, ha agradecido la colaboración institucional y el trabajo del Club Patí Gandia en la organización del campeonato, que se ha preparado durante los últimos meses. Ha señalado, además, la importancia del acontecimiento dentro del calendario nacional, destacando que España es un país de referencia internacional en la modalidad de solo danza, hecho que convierte Gandia en un punto de atención para el mundo del patinaje artístico durante estos días.

Participación local

Finalmente, la técnica del Club Patí Gandia, Patricia Tio, ha expresado su satisfacción por la celebración del campeonato en la ciudad y ha destacado la participación de deportistas locales en la competición, así como el nivel de exigencia de la disciplina.

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El campeonato se desarrollará a lo largo del fin de semana con aforo controlado a causa de las características técnicas de la competición.

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