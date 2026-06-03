Iñaki Gabilondo: "O analizamos el mundo con una mirada poliédrica o estamos perdidos"

"O analizamos el mundo con una mirada poliédrica o estamos perdidos, porque hoy en día todos los grupos de vanguardia, como por ejemplo los de ciencia, son interdisciplinarios, no se limitan solo a la técnica, también escuchan a expertos en humanidades, en Filosofía, o en valores éticos". Es el mensaje del periodista Iñaki Gabilondo, que fue el encargado de pronunciar este miércoles por la tarde la conferencia inaugural de la cuadragesimotercera edición de la Universitat d'Estiu de Gandia (UEG), los cursos que organiza la Universitat de València (UV) en la capital de la Safor en la antesala del verano.

El acto de apertura, en el que previamente intervinieron el alcalde, José Manuel Prieto, y el rector de la UV, Juan Luis Gandia, tuvo lugar en el jardín de la Casa de la Cultura, abarrotado de público para la ocasión.

Iñaki Gabilondo, de 83 años, y doctor honoris causa por la UV, se adaptó al lema de esta edición de la UEG e hizo una reflexión crítica sobre la inteligencia artificial (IA), la desinformación y los desafíos del conocimiento.

Gabilondo se refirió en primer lugar a la IA, para afirmar que "estamos en el minuto uno del partido, nadie sabe hacia dónde nos llevará, pero seguro que a un mundo distinto". Ubicó el momento actual en un "cambio de era", donde "un mundo se está acabando y otro está naciendo", por lo que es muy difícil, todavía, aventurarse a pronosticar con claridad qué pasará.

Sin embargo, a su juicio, la IA nos está alarmando, más que darnos esperanza, y esto es debido, según afirmó, a que su desarrollo coincide en un momento de la Historia en el que "se está imponiendo, de nuevo, la ley del más fuerte, unos poderes que están utilizando herramientas como la IA para debilitar a las democracias, especialmente de Europa, que es el enemigo a batir porque es donde se consolidó el estado de Derecho y los valores humanísticos, lo que se ha venido en llamar el tecnofascismo".

La conferencia abarrotó el jardín de la Casa de la Cultura. / Àlex Oltra

Es más, advirtió Gabilondo, "Europa está siendo dinamitada con la colaboración de quintacolumnistas del pensamiento dominante infiltrados en cada país con el fin de cargarse la Unión Europea". Por ello, "es vital que Europa sea capaz de oponer resistencia", a todos estos desafíos, entre ellos los que se presentan con la IA. Las democracias, aseguró, deben impulsar el debate ciudadano sobre la inteligencia artificial.

En cambio, añadió, esto "nos pilla con las democracias en un estado de fragilidad máxima, entretenidas en la partitocracia, sin darse cuenta de que se enfrentan a un reto mucho mayor que ganar unos cuantos votos". En su opinión, los problemas del mundo son tan complejos que "ya no vale el viejo recetario político de toda la vida", por lo que pidió a los dirigentes "altura de miras" y a la oposición a ejercerla "de manera responsable y no destructiva".

"Exijan periodismo de alta calidad"

Gabilondo también abordó la situación del periodismo, "que consiste en explicar lo que la gente tiene derecho a saber", y donde también sucede algo parecido con las "fake news" y una desinformación rampante que "son un horror pero han llegado para quedarse, debemos darnos cuenta de eso y luchar contra ello".

Una de las debilidades del periodismo es que "vive en pánico financiero, está en crisis la estructura económica que lo sostiene, y eso lo ha obligado a explorar varios caminos para conquistar al público, a veces desacertados con frivolidades y banalidades". Pero, para Gabilondo, a pesar de ello, el periodismo "debe volver a ofrecer certezas, a ser honesto, y a separar los contenidos que ofrece como en su día hicieron las farmacias con los productos de parafarmacia". Y dio un consejo al público: "Exijan el periodismo de más alta calidad, hagan también ese papel".

Gabilondo sorprendió al afirmar que es agnóstico "pero estoy haciendo mucho proselitismo de la última encíclica del Papa, donde aborda, entre otros asuntos la IA, porque quedará para la Historia".

En definitiva Gabilondo se esforzó por hacer entender al público, especialmente a los jóvenes, que "este mundo no va a cambiar y que nos ofrece mucho pero nos obliga a elegir, que quiere decir descartar, porque el día solo tiene 24 horas".

Recepción de Prieto a Gabilondo y al rector en el despacho de Alcaldía. / Àlex Oltra

Gabilondo finalizó su conferencia afirmando: "El futuro no está escrito y se determinará por lo que nosotros hagamos, lo que no hagamos, o por lo que permitamos que otros hagan". Tras estas palabras, casi como un torero tras una gran faena, Gabilondo arrancó una larga ovación del respetable, que se marchó del jardín con más elementos para la reflexión y el pensamiento crítico.

Previamente a su intervención el alcalde y el rector hicieron también unas reflexiones sobre el lema de esta edición y la colaboración entre ambas instituciones. Y antes del acto inaugural Gabilondo y el rector fueron recibidos por Prieto en el despacho de Alcaldía.

En el evento estuvieron presentes, entre otras autoridades, la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, y en representación del Consell los directores generales de Universidades, José Antonio Pérez, y de Innovación, Juan José Cortés.