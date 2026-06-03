El instituto de Tavernes de la Valldigna en el que una alumna sufrió un desmayo por las altas temperaturas adelantará el fin de las clases a las 13 h

El IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna ha decidido adelantar el fin de las clases a las 13 horas durante este mes de junio como medida para hacer frente a las altas temperaturas que se registran en las aulas. Así lo ha comunicado el Consell Escolar a las familias tras aprobar la aplicación de la flexibilización horaria autorizada por la Conselleria de Educación ante las elevadas temperaturas previstas para los próximos días en la Comunitat Valenciana. La decisión llega después de que ayer una alumna sufriera un desmayo y tuviera que ser trasladada al centro de salud de la localidad.

Así, a partir de mañana, 4 de junio, el alumnado asistirá a clase entre las 8.00 y las 13.00 horas, lo que supone adelantar entre una y dos horas la finalización de la jornada lectiva, que hasta ahora concluía entre las 14.00 y las 15.00 horas en función del curso. La decisión, según señalan desde el centro en un escrito remitido a las familias, se adopta para "garantizar unas mejores condiciones de confort y seguridad para el alumnado y el personal del centro, evitando la exposición en las horas de mayor calor y siguiendo las instrucciones establecidas por la administración educativa".

En este sentido, las clases se realizarán durante 45 minutos (antes eran 55 minutos), por lo que el instituto garantiza el desarrollo de las asignaturas, por lo que se mantendrán los contenidos y actividades previstas para el final de curso.

Condiciones térmicas

Como informó este diario, el episodio ha reabierto el debate sobre las condiciones térmicas en los centros educativos. El propio instituto reconoció que algunas aulas superan los 33 grados durante los meses de más calor.

Según explican desde el centro, el alumnado ya soportó estas temperaturas el pasado junio y advierten de que la situación se repite cada año con mayor intensidad, por lo que no descartan que este curso se alcancen valores similares o incluso superiores. De hecho, el año pasado algunos estudiantes ya sufrieron golpes de calor.

Los problemas derivados del exceso de temperatura y la escasa ventilación son recurrentes en este instituto, cuyas instalaciones no han sido objeto de una reforma integral en más de seis décadas. Desde el instituto señalan que el edificio «no está preparado para soportar estas temperaturas», una circunstancia que condiciona el desarrollo normal de la actividad lectiva durante los meses más cálidos.

La Conselleria de Educación ha remitido un escrito a los distintos colegios e institutos en el que establece algunas medidas ante las posibles exposiciones a altas temperaturas. Señalan que esto puede suponer un riesgo para la salud. Señalan que "la exposición al calor puede causar graves alteraciones en el alumnado, personal docente y resto de personas de los centros".

Entre las medidas, recomiendan comprobar las temperaturas en las instalaciones, tener identificadas las zonas menos calorosas del centro para trasladar al alumnado o cerrr las ventanas si la temperatura exterior es más elevada que la interior.

El escrito contempla que, durante los meses de junio y septiembre, los centros educativos que impartan Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional puedan reorganizar el horario escolar para reducir la exposición del alumnado a las altas temperaturas durante las horas centrales del día.

En estos casos, los centros pueden concentrar la jornada lectiva en horario de mañana, entre las 8:00 h y las 13:00 horas, siempre que se impartan todas las materias del currículo con una reducción proporcional del tiempo destinado a cada una de ellas.

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Asimismo, en los grupos con horario vespertino se permite retrasar una hora el inicio de las clases, manteniendo la hora habitual de finalización y aplicando también una reducción proporcional de los periodos lectivos para garantizar que se impartan todas las asignaturas previstas.