El IX Circuit de Curses Caixa Popular Safor-Valldigna bate todos los récords con 1.100 inscritos en apenas quince días

El IX Circuit Caixa Popular Safor-Valldigna ha arrancado de forma espectacular. A falta de más de un mes para el inicio de la competición, la competición de carreras populares ha logrado un récord histórico de participación al superar los 1.100 inscritos durante el primer tramo, que finalizó el pasado 31 de mayo.

Se trata de una cifra nunca antes alcanzada en la historia del Circuit. En ninguna de las ocho ediciones celebradas hasta la fecha se había conseguido reunir a más de 1.100 corredores y corredoras en tan solo 15 días de inscripciones, un dato que confirma el excelente momento que atraviesa esta prueba deportiva de referencia en la comarca.

Desde la organización se valora muy positivamente la respuesta de los participantes, que una vez más han demostrado su confianza en un proyecto consolidado que combina deporte, salud, convivencia y la vertebración de los municipios de la Safor-Valldigna.

Más inscripciones

A pesar de la finalización del primer periodo promocional, las inscripciones continúan abiertas y mantienen un precio muy competitivo. El segundo tramo permite participar en las 18 carreras del calendario por tan solo 60 euros, una cifra que sigue situando al Circuit Caixa Popular Safor-Valldigna como una de las propuestas deportivas con mejor relación calidad-precio del calendario autonómico.

La novena edición volverá a recorrer los municipios de la comarca con un calendario formado por 18 pruebas, consolidando un modelo que año tras año sigue creciendo tanto en participación como en repercusión deportiva y social.

Con este arranque histórico, el IX Circuit Caixa Popular Safor-Valldigna confirma que el running popular vive uno de sus mejores momentos y que la ilusión por formar parte de esta gran fiesta del deporte sigue más viva que nunca.

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Toda la información e inscripciones del Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna están disponibles en la web oficial: Circuit Safor-Valldigna