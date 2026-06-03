Mayo se cierra en la Safor con un parado más respecto a abril y una cifra de 9.279 demandantes
En general fue un buen mes para el empleo con 172 parados menos respecto del mismo periodo de 2025
El paro registrado en la comarca de la Safor en el mes de mayo fue de 9.279 personas, lo que supone un parado más respecto al mes de abril. En términos interanuales en el registro de Labora hubo 172 parados menos que el mismo mes de 2025 lo que supone una disminución de desempleo anual del 1,82 %. Por tanto, en la línea de la Comunitat Valenciana, en términos generales fue un buen mes para el empleo.
En cuanto a los contratos se formalizaron 3.799, lo que supuso 118 contratos más que en 2025, con un 3,21 % de incremento interanual. Por géneros 1.604 fueron a mujeres (el 42 %) y 2.195 a hombres, el 58 %.
La contratación indefinida mensual fue en mayo de 2.145 contratos (56 %), un 21 % más que el año pasado y la temporal de 1.644 contratos (43 %), un 13 % menos que en 2025. Hubo un 44 % de contratos a jornada completa y un 56 % a tiempo parcial.
En una valoración sobre estos datos el secretario general comarcal de UGT-PV, Eduard Gómez, señaló que las personas desempleadas de larga duración "continúan representando más del 30% del total de quienes buscan empleo, lo que pone de manifiesto las dificultades de acceso al mercado laboral que siguen afectando a una parte importante de la población".
Añade que las políticas activas de empleo "deben orientarse a preparar a las personas trabajadoras para los profundos cambios que ya están transformando la economía, como la inteligencia artificial".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
- La tercera fase de las excavaciones en el castillo de Bairén de Gandia saca a la luz la evidencia más antigua del mijo perla en la Península Ibérica
- El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
- Más de 80 camiones diarios trabajan a contrarreloj para recuperar la arena arrastrada por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna antes del verano
- Docentes de la EOI de Gandia se suman a la huelga y afectan a los exámenes de 200 alumnos: 'Urge un acuerdo porque perdemos los ciudadanos
- El tesoro oculto bajo el polígono Sanxo Llop: más de 100.000 restos arqueológicos hallados en dos décadas en Gandia
- José Manuel Prieto, alcalde de Gandia: “La ciudad se juega seguir avanzando con orden y estabilidad o volver a quienes la arruinaron"