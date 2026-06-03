Mayo se cierra en la Safor con un parado más respecto a abril y una cifra de 9.279 demandantes

El paro registrado en la comarca de la Safor en el mes de mayo fue de 9.279 personas, lo que supone un parado más respecto al mes de abril. En términos interanuales en el registro de Labora hubo 172 parados menos que el mismo mes de 2025 lo que supone una disminución de desempleo anual del 1,82 %. Por tanto, en la línea de la Comunitat Valenciana, en términos generales fue un buen mes para el empleo.

En cuanto a los contratos se formalizaron 3.799, lo que supuso 118 contratos más que en 2025, con un 3,21 % de incremento interanual. Por géneros 1.604 fueron a mujeres (el 42 %) y 2.195 a hombres, el 58 %.

La contratación indefinida mensual fue en mayo de 2.145 contratos (56 %), un 21 % más que el año pasado y la temporal de 1.644 contratos (43 %), un 13 % menos que en 2025. Hubo un 44 % de contratos a jornada completa y un 56 % a tiempo parcial.

En una valoración sobre estos datos el secretario general comarcal de UGT-PV, Eduard Gómez, señaló que las personas desempleadas de larga duración "continúan representando más del 30% del total de quienes buscan empleo, lo que pone de manifiesto las dificultades de acceso al mercado laboral que siguen afectando a una parte importante de la población".

Añade que las políticas activas de empleo "deben orientarse a preparar a las personas trabajadoras para los profundos cambios que ya están transformando la economía, como la inteligencia artificial".