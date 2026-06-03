Oliva acogerá este sábado un encuentro de escuadras de Moros i Cristians de seis municipios
La Filà Pirates será la anfitriona de un evento con comparsas de Oliva, Alcoi, Ontinyent, Bocairent, Pego y Bellreguard
Oliva acogerá este sábado un encuentro de escuadras de seis municipios que celebran Moros i Cristians. El Enginy Fester está organizado por la Filà Pirates y cuenta con el apoyo de la Federació de Moros i Cristians de Oliva.
Esta tercera edición (las anteriores fueron en 2019 y 2023) está enmarcada en el 75 aniversario fundacional. Participarán representantes de 14 filades o comparsas de seis municipios: Alcoi, Ontinyent, Bocairent, Pego, Bellreguard y Oliva.
Se podrán escuchar las tres modalidades de música festera, marchas moras, cristianas, y pasodobles. También se podrá observar como los "caps d'esquadra" blanden los diversos tipos de armas para dar el disparo de arranque al compás de la pieza escogida. Las interpretaciones musicales serán en directo y correrán a cargo de la Unió Musical de La Pobla del Duc, que estará acompañada de la Colla Sarabanda de Oliva.
El acto empezará a las 11.30 h con la entrada de la banda, y se llevará a cabo en el edificio histórico del Enginy de Sucre, recientemente restaurado. Los organizadores tienen la intención de que en próximas ediciones el Enginy Fester siga vinculando el mundo de la cultura festiva con el patrimonio valenciano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
- El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
- Más de 80 camiones diarios trabajan a contrarreloj para recuperar la arena arrastrada por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna antes del verano
- Docentes de la EOI de Gandia se suman a la huelga y afectan a los exámenes de 200 alumnos: 'Urge un acuerdo porque perdemos los ciudadanos
- El tesoro oculto bajo el polígono Sanxo Llop: más de 100.000 restos arqueológicos hallados en dos décadas en Gandia
- José Manuel Prieto, alcalde de Gandia: “La ciudad se juega seguir avanzando con orden y estabilidad o volver a quienes la arruinaron"
- Alfauir acelera el plan urbanístico que permitirá la inversión hotelera en el monasterio de Sant Jeroni