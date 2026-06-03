Oliva acogerá este sábado un encuentro de escuadras de Moros i Cristians de seis municipios

Oliva acogerá este sábado un encuentro de escuadras de seis municipios que celebran Moros i Cristians. El Enginy Fester está organizado por la Filà Pirates y cuenta con el apoyo de la Federació de Moros i Cristians de Oliva.

Esta tercera edición (las anteriores fueron en 2019 y 2023) está enmarcada en el 75 aniversario fundacional. Participarán representantes de 14 filades o comparsas de seis municipios: Alcoi, Ontinyent, Bocairent, Pego, Bellreguard y Oliva.

Se podrán escuchar las tres modalidades de música festera, marchas moras, cristianas, y pasodobles. También se podrá observar como los "caps d'esquadra" blanden los diversos tipos de armas para dar el disparo de arranque al compás de la pieza escogida. Las interpretaciones musicales serán en directo y correrán a cargo de la Unió Musical de La Pobla del Duc, que estará acompañada de la Colla Sarabanda de Oliva.

El acto empezará a las 11.30 h con la entrada de la banda, y se llevará a cabo en el edificio histórico del Enginy de Sucre, recientemente restaurado. Los organizadores tienen la intención de que en próximas ediciones el Enginy Fester siga vinculando el mundo de la cultura festiva con el patrimonio valenciano.