Oliva impulsa la salud y la naturaleza con un nuevo itinerario saludable en el parque natural

Oliva vuelve a apostar por la salud y la naturaleza. La Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Oliva, dirigida por Teresa Tur, junto con el Centro de Salud de Oliva, ha iniciado una colaboración con el parque natural de la marjal de Pego-Oliva. Dentro del proyecto "Itinerari Saludable", la ciudad impulsa una iniciativa que promueve la actividad física, el contacto con la naturaleza y la adopción de hábitos de vida saludables.

Esta colaboración se puso en marcha en una reunión de coordinación celebrada el pasado 25 de febrero de este año, con el objetivo de incorporar el parque natural como un recurso para la promoción de la salud y el bienestar de la ciudadanía.

Fruto de este trabajo conjunto, el 22 de mayo se realizó la primera visita del grupo Oliva Camina –programa de paseos saludables para fomentar la actividad física y la socialización-, con la participación de alrededor de 50 personas.

El proyecto continuará con nuevas actividades programadas para los días 18 de septiembre y 27 de noviembre, con el objetivo de reforzar una propuesta que combina la salud, la actividad física, la educación ambiental y la participación comunitaria.

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El "Itinerari Saludable", desarrollado en el parque natural, cuenta con mejoras de accesibilidad, zonas de descanso y contenidos interpretativos que permiten disfrutar de los valores naturales de la marjal de una manera sana, inclusiva y accesible para todos los públicos.