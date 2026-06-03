El VI Premi Internacional de Poesia Francisco Brines llega a la recta final con 1.677 poemas presentados

El jurado se reunirá este sábado 6 de junio para decidir las obras ganadoras de la VI edición del Premi Internacional de Poesia de Francisco Brines, el prestigioso certamen literario en honor al poeta de Oliva, que está patrocinado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Oliva.

La convocatoria de este año ha despertado un gran interés, con un total de 1.677 poemarios presentados, de los cuales 125 corresponden a la modalidad en valenciano y 1.552 en castellano.

Ahora será el turno de los jurados, integrados para destacar figuras del mundo de la poesía y la edición, que tendrán la difícil tarea de seleccionar las obras merecedoras de este reconocimiento.

Desde la Fundación Francisco Brines han querido agradecer la participación de todos los autores y autoras que han confiado en el premio para compartir su obra.

Y han subrayado que la gran respuesta recibida les ha confirmado la vialidad de la poesía y la proyección internacional de un galardón que crece cada año. El veredicto se hará público la tarde de este sábado a través de una nota de prensa.

Francisco Brines, un referente del mundo literario

Francisco Brines fue miembro de la Real Academia Española (RAE) y ejerció como profesor universitario en España y en las universidades de Oxford y Cambridge.

Su trayectoria estuvo marcada por diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de las Letras Españolas (1999) y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2010). Su obra cumbre fue el poemario “El otoño de las rosas” (1986), con el que ganó el Premio Nacional de Poesía (1987) y le permitió enmarcar su estilo hacia la intimidad y la contemplación.

Ediciones exitosas

Los premios de poesía nacen con el fin de mantener el legado vivo del autor y, tras diversos logros, la fundación celebró la quinta edición el año pasado.

La gala se llevó a cabo en el Salón Alfons el Magnànim de La Beneficència en València y reunió a personalidades del mundo cultural. Durante el acto, se puso en valor la trayectoria del poeta Premio Cervantes 2020 y los jurados dieron el veredicto en ambas modalidades.

En la categoría de valenciano, fue Víctor Filgueira Meseres quién -con su obra “La cendra espargida”-, se alzó con la victoria mientras que Henry Alexander Gómez fue quien obtuvo el galardón en la modalidad de castellano con su poesía “Diario para anunciar el fin del mundo”.

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Tras la entrega de los galardones, la velada dio paso a la actuación de Emiliano Valdeolivas y poco después se dio paso a un coloquio con los ganadores. El acto concluyó con el recital de dos poemas-canciones sobre poesías de Brines y el público participó como coro.