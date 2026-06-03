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Un viaje de mayores de Villalonga a la Diputación desata un nuevo encontronazo entre los ediles Rodríguez y Garrigós

El concejal de la Tercera Edad reprocha al portavoz popular de haberse "autoinvitado" al acto y después recortarle en las fotos de las redes sociales del PP

Garrigós pide la dimisión de Rodríguez "porque los votos pertenecen a los vecinos que depositaron su confianza en el PP"

Recepción en la Diputación. A la derecha de Mompó está Rodríguez y a su izquierda Garrigós.

Recepción en la Diputación. A la derecha de Mompó está Rodríguez y a su izquierda Garrigós. / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El concejal de Sanidad y Tercera Edad de Villalonga, José Manuel Rodríguez, y el portavoz del PP, Román Garrigós, antiguos compañeros de partido, volvieron a protagonizar un nuevo encontronazo personal y político en el último pleno municipal, correspondiente al mes de mayo, ante la atónita mirada del resto de compañeros de la corporación.

Es sabido que las relaciones entre ambos no son buenas desde que Rodríguez decidió dejar el PP y seguir como concejal no adscrito, sin que ello haya afectado a las delegaciones de gobierno que le dio el alcalde, Juanjo Sanchis, del Partido Socialista. En cambio, a Garrigós el primer edil ya hacía meses que se las había retirado.

Cabe recordar que en Villalonga el alcalde acordó, en aras de la concordia, que todos los concejales tuvieran competencias, pero ese "buen rollo" se fue resquebrajando y se dio por finiquitado en diciembre de 2025, a raíz precisamente de la división interna en el seno del Grupo Municipal del PP.

El último rifirrafe ha sido a cuenta de un viaje para mayores organizado por Rodríguez, dentro del programa "Açò és la Dipu", una actividad gratuita subvencionada por la Diputación de València. Tuvo lugar el pasado 14 de abril y consistió en un desayuno, visita a la sede de la institución -los palacios de la Batlia y la Scala-, a la Beneficència y MUVIM y comida.

En esa recepción institucional Rodríguez no contaba con que allí estuviera esperándoles Román Garrigós, e hiciera casi de anfitrión, departiendo con el presidente, Vicente Mompó.

En el pleno del 27 de mayo, en el turno de ruegos y preguntas, Rodríguez, que es edil no adscrito desde enero, acusó a Garrigós de haberse "autoinvitado", y más tarde de recortarle o de ningunearle en las fotos que subió el PP de Villalonga en sus redes sociales.

Garrigós aprovechó para pedirle que dimitiera. Y en la misma línea el PP de Villlalonga emitió este martes un comunicado: "Aunque el acta de concejal le pertenece legalmente, los votos no son propiedad de ninguna persona en particular, pertenecen a los vecinos que depositaron su confianza en el Partido Popular para que nuestro grupo representara sus intereses, por ello consideramos que un político que antepone los valores, los principios y el respeto a los votantes debería haber dimitido y dar paso a la persona siguiente de la lista electoral, permitiendo así que la representación obtenida en las urnas continuara defendiendo el proyecto político en el que confiaron los vecinos de Villalonga". Añaden que Rodríguez "no fue expulsado del partido".

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A pesar de este rifirrafe José Manuel Rodríguez sigue contando con la confianza plena del alcalde, y por tanto dedicándose a las dos áreas municipales que tiene encomendadas. En el PP hay dos concejales, Garrigós y Rubén Femenía.

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