Adif invierte 8 millones en una nueva subestación eléctrica en Gandia para mejorar el servicio de los trenes de Cercanías

Adif ha licitado, por importe de 7.819.645,1 euros, el contrato para la construcción de una nueva subestación eléctrica de tracción en Gandia, que permitirá aumentar la fiabilidad de las instalaciones y garantizar una mejor prestación del servicio de la línea C1 de la red de Cercanías de València.

Una actuación que permitirá reforzar la red ferroviaria del servicio de Cercanía en la línea C1 València-Gandia, aumentando la fiabilidad de las infraestructuras ferroviarias, garantizando la continuidad del suministro eléctrico y reduciendo las incidencias que puedan afectar la frecuencia y puntualidad de los trenes.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha valorado positivamente el anuncio realizado por Adif. Prieto ha recordado que esta inversión ya le fue avanzada por el presidente de Adif durante la reunión mantenida el pasado mas de abril. "Son cerca de 8 millones de euros para construir una nueva subestación eléctrica que dará mayor capacidad de electrificación a toda la infraestructura ferroviaria a su paso por Gandia. Esto aporta fiabilidad, aumenta la seguridad y reducirá de manera muy significativa la posibilidad que una incidencia afecto el servicio de Cercanía", ha señalado.

El alcalde ha destacado que esta actuación responde a una de las principales demandas de los usuarios del servicio ferroviario y se enmarca dentro del conjunto de inversiones comprometidas por Adif para la mejora de la línea Gandia-València. "Es una de las actuaciones pendientes que acompasa los más de 170 millones de euros comprometidos para modernizar la línea y responder a las necesidades de la ciudadanía", ha afirmado.

La nueva subestación estará equipada con dos grupos de tracción de 3.000 kW de potencia cada uno e incluirá una nueva línea de acometida subterránea de 20 kV conectada con la subestación de Iberdrola de Gandia. Además de reforzar la línea Silla-Gandia, la instalación aportará tensión eléctrica al ramal entre Gandia Mercancías y Playa de Gandia.

Actitud reivindicativa

Prieto ha insistido que el Ayuntamiento mantiene una actitud "exigente y reivindicativa" ante todas las administraciones para trasladar las necesidades de los usuarios del servicio ferroviario. "Estamos cerca de las demandas que nos hacen llegar los ciudadanos para convertirlas en soluciones. Esta es una de las cuestiones que más nos ocupa porque los usuarios merecen respuestas y mejoras reales en el servicio", ha manifestado.

El alcalde también ha subrayado la importancia de las actuaciones que actualmente se ejecutan en el tramo Silla-Cullera y ha mostrado su confianza que, una vez finalizan dentro de los plazos previstos, contribuyan a mejorar la puntualidad y la frecuencia de los trenes. "Necesitamos un servicio con más frecuencias y mejores prestaciones, y estas inversiones van en esa dirección", ha indicado.

Finalmente, Prieto ha señalado que el gran objetivo estratégico para la comarca continúa siendo el desdoblamiento de la vía entre Cullera y Gandia. "Hemos conseguido desbloquear un proyecto que llevaba años paralizado, ya ha superado la declaración de impacto ambiental y se encuentra en fase de redacción. Aunque se trata de una actuación compleja y de gran envergadura, ya existe una planificación definida para avanzar hacia una infraestructura que aportará más competitividad, más frecuencias y un mejor servicio para todos los usuarios de Cercanía", ha concluido.

Noticias relacionadas

La construcción de la nueva subestación eléctrica forma parte del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de modernizar las infraestructuras ferroviarias, mejorar la eficiencia del servicio y potenciar el ferrocarril como medio de transporte de referencia para la movilidad cotidiana.