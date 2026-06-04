Cáritas advierte de la situación de las personas sin hogar en Gandia tras atender a 139 personas en 2025

Cáritas Interparroquial de Gandia atendió en 2025 a 139 personas sin hogar dentro de su "Programa de Calle", lo que supone 16 más respecto del año 2024, según se desprende de la memoria anual. El balance fue presentado este miércoles en rueda de prensa en la sede, a cargo del presidente, Pablo Beltrán, la directora, Maite Boscà y el vicedirector, Enrique Orihuel, dentro de la Semana de la Caridad.

Entre los beneficiarios de la acción de Cáritas estuvieron los "sin techo", capítulo donde Cáritas también pone el foco como una de sus principales preocupaciones en la ciudad. Y es que sus responsables insistieron en la necesidad de que las administraciones públicas habiliten un recurso o albergue donde estas personas puedan pasar la noche.

Funciona el CAI Sant Francesc de Borja, por donde pasaron el año pasado 37 personas, pero está pensado para estancias cortas, como máximo de 6 meses, y el centro de día, en el centro histórico, con 306 beneficiarios, pero todavía hay personas que siguen en los márgenes, y necesitan de un albergue orientado sobre todo a las noches, para completar la atención durante las 24 horas del día.

Para mejorar las condiciones de estas personas Cáritas ha ampliado en el centro de día sus servicios, y ha añadido recursos sociosanitarios: la visita de un médico, un podólogo y un psicólogo, que acuden varios días a la semana.

Boscà añadió que muchas personas sin hogar viven una realidad marcada por problemas de salud mental, deterioro emocional, la falta de diagnóstico (solo lo está un 10 %) y la dificultad para acceder a una atención sociosanitaria estable, puesto que algunos no tienen ni tarjeta SIP.

Otros datos de la memoria relacionados con los "sin techo" son los kits de comida para toda la jornada que se facilitan en el centro de día: nada menos que 16.793 en el año 2025, o los 2.849 servicios de duchas, 559 ayudas de lavandería, 335 de peluquería, 105 consultas médicas, o las 894 atenciones en el ropero, donde de manera digna y discreta se facilitan varias prendas.

Acceso a la vivienda

Además del sinhogarismo, el problema de la vivienda marcó el año 2025 en Cáritas, y lo sigue haciendo. "Personas y familias acompañadas por Cáritas encuentran cada vez más dificultades para acceder o mantener un hogar digno debido al aumento del alquiler, las garantías exigidas y la falta de vivienda asequible", apuntó Boscà. El año pasado Cáritas destinó una partida de 93.202 para ayudas en alquileres, medicamentos y educación.

En esta materia Cáritas de Gandia ofrece 25 plazas 13 en cuatro viviendas de autonomía y 21 en tres viviendas familiares. En el CAI hay 14 plazas. Además, en 2025 se facilitaron 40 pernoctaciones en alojamientos externos.

En febrero de 2026 se sumó una vivienda de autonomía más, situada en la calle Cardenal Cisneros, con cuatro plazas. Desde Cáritas la llaman "de transición", puesto que está orientada a alojar a personas en fases avanzadas de inclusión, antes de independizarse de forma autónoma.

4 % de la población atendida

Durante 2025 hubo 2.209 beneficiarios directos de Cáritas. A esto hay que sumar 1.169 indirectos, que son familiares o menores al cargo de los directos. En total 3.378, lo que supone el 4% de la población de Gandia. Además, 334 personas participaron en el programa de atención a personas migrantes.

El año pasado Cáritas desplegó 14 programas de acción social, hubo 9.443 atenciones personalizadas, y 23.053 ayudas y servicios por un valor de 325.357 euros. En el programa de empleo participaron 331 usuarios. La entidad contó con 183 voluntarios y profesionales, y 284 socios y Empresas y Entidades con Corazón.

Una novedad de este año es un programa Sarsalé, de apoyo escolar dirigido a la población gitana. Se puso en marcha en febrero y acuden 35 niños. El objetivo es trabajar en la prevención del abandono escolar, y garantizar el éxito escolar y la continuidad académica del alumnado gitano.

Por otra parte, desde finales de abril, con motivo del proceso extraordinario de regularización de migrantes, Cáritas está asesorando a 150 personas, en la preparación y tramitación de la documentación, gracias al esfuerzo de muchos voluntarios.

Por último, desde Cáritas piden que las empresas contraten a más personas en situación de vulnerabilidad, porque tener un empleo digno es el fundamental para una vida independiente.