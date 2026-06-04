El Club de Fútbol Gandia apela a la comunión equipo-afición en su campaña de captación de socios para la temporada 2026-2027

El Club de Fútbol Gandia ya ha iniciado el nuevo curso deportivo 2026-2027 con su campaña de captación de socios. Bajo el lema "Vuelve la ilusión", el club blanquiazul busca consolidar la comunión con la afición lograda el pasado curso, en el que el primer equipo se proclamó campeón de liga y certificó su ascenso directo a la Lliga Comunitat.

La campaña arranca con un mensaje de gratitud hacia la afición, elemento que la dirección deportiva y la junta directiva consideran la piedra angular sobre la que se debe cimentar el nuevo proyecto en la máxima categoría regional. Con la premisa de que "cuando caminamos de la mano, no hay objetivo imposible", la entidad apela a convertir de nuevo el Estadio Guillermo Olagüe en un fortín inexpugnable gracias al respaldo de toda la ciudadanía.

El primer equipo del CF Gandia retorna a la Lliga Comunitat como campeón de Liga en Primera FFCV / CF Gandia

El vídeo de la campaña muestra una reflexión institucional, comparando el potencial demográfico y deportivo de Gandia con el de municipios como Villarreal, Ceuta, Miranda de Ebro, Eibar o Elda; localidades de similar o menor población que han logrado consolidarse en el fútbol profesional e incluso europeo gracias al empuje incondicional de sus aficiones.

Con una población que supera los 82.000 habitantes, el CF Gandia subraya que la ciudad y la comarca de la Safor reúnen todas las condiciones estructurales para albergar un proyecto ambicioso. "Somos una ciudad y una comarca que respiran fútbol y que sueñan con algo más. Te necesitamos para cumplirlo", destaca la locución oficial del spot, invitando de manera directa a la ciudadanía a formar parte activa de la historia del club.

Estos son los precios

Tarifas temporada 2026/27:

El club ha decidido mantener las tarifas y descuentos de la pasada temporada en su regreso a la Lliga Comunitat.

• Grada General:

◦ Menores de 25 años: 25 €

◦ Jubilados y Desempleados: 40 €

◦ Mayores de 25 años: 50 €

• Grada de Tribuna:

◦ Jubilados, Desempleados y Menores de 25 años: 75 €

◦ Mayores de 25 años: 100 €

• Categoría de Honor:

◦ Pase de Honor: 150 € (destinado a aquellos aficionados y colaboradores que deseen realizar una aportación extraordinaria de apoyo institucional).

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El CF Gandia ha habilitado dos vías para la adquisición o renovación de los carnés: a través de la tienda online del club; o de forma presencial en las oficinas situadas en el Estadio Guillermo Olagüe, con un horario de atención al público establecido de lunes a jueves, de 17:30 horas a 20:00 horas.