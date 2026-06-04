Compromís per Almoines exige a la Conselleria de Sanidad soluciones inmediatas ante el colapso del servicio médico en el municipio

Compromís per Almoines denuncia públicamente la grave situación de precariedad que sufre el servicio de atención médica primaria en el municipio. Las regidoras de Compromís per Almoines han calificado de "insostenible" la gestión actual y ha exigido a la Conselleria de Sanidad una intervención urgente para revertir las deficiencias que afecten directamente la salud de la ciudadanía.

Según las quejas recogidas entre el vecindario, el tiempo de espera para obtener una cita presencial o telefónica con la médica y el médico de familia ya supera los 15 días. A este retraso se añade una lista de espera de más de un mes para la realización de analíticas clínicas básicas, una situación que dilata los diagnósticos y angustia los y las pacientes crónicas o con patologías en evolución.

Además, Compromís per Almoines lamenta que las vías alternativas de gestión no estén operativas. La aplicación móvil oficial GVA Salud presenta continuos errores de funcionamiento, hecho que imposibilita que los usuarios puedan programar las citas desde casa, obligándolos a desplazarse en el centro o a colapsar las líneas telefónicas del consultorio.

Un pantallazo de la app gva salut que aporta Compromís per Almoines a sus argumentos / Levante-EMV

Desamparo

Compromís per Almoines ha señalado que "la salud no puede esperar pedir hora con dos semanas de margen no es prevención, es desamparo". Desde la formación recuerdan que la atención primaria es la base del sistema sanitario público y que recortar recursos o desatender el mantenimiento técnico de las plataformas digitales solo vacía de derechos los municipios más pequeños.

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Cabe recordar que el pasado mes de abril se produjo el traslado del Centro de Salud desde su ubicación de siempre en la calle Metge Antelo hasta el edificio de las Escoles Velles, en la calle Molí, que es la zona del polideportivo municipal.