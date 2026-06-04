La concejala de Educación de Gandia critica la falta de plazas públicas pese al aumento de la demanda tras la gratuidad de las escoletes de 0 a 3 años

La regidora de Educación en el Ayuntamiento de Gandia, Esther Sapena, ha explicado que, desde que la Generalitat Valenciana anunció la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años, la demanda de plazas en las escuelas infantiles municipales de la ciudad ha aumentado de manera muy significativa.

"Es una buena noticia que cada vez más familias quieran acceder a este servicio educativo, pero también pone de manifiesto una realidad: el incremento de la demanda no ha venido acompañado de la creación de nuevas plazas por parte de la Generalitat, que es la administración que tiene las competencias para garantizar la escolarización de todos los niños y niñas", ha señalado.

La responsable de Educación pone en valor el esfuerzo extraordinario que el Ayuntamiento de Gandia continúa haciendo para garantizar la atención educativa a la primera infancia, asumiendo una responsabilidad que va más allá de sus competencias. En este sentido, dice que las listas de espera "no son consecuencia de una falta de gestión municipal, sino del aumento de la demanda generado por una medida anunciada por la Generalitat sin la correspondiente ampliación de recursos e infraestructuras".

En cuanto a los datos actuales, la regidora ha insistido que se trata de un proceso todavía abierto y que, por lo tanto, las cifras continúan variando a medida que avanza la matriculación.

A estas alturas, las Escoletes Municipales disponen de 34 vacantes producidas por la renuncia de familias que habían obtenido plaza inicialmente. Una vez estas plazas sean ofrecidas, la lista de espera pasará de 94 a, aproximadamente, 60 familias. De estas, 52 corresponden a familias que no residen en Gandia.

Esto significa que, según los datos actuales, serían solo 8 las familias de Gandia que continuarían en espera de una plaza pública municipal. Además, la regidora ha recordado que todavía se pueden producir nuevas renuncias por parte de familias que obtengan plaza en centros concertados o privados, que también son gratuitos, hecho que podría reducir todavía más la lista de espera.

La versión del PP

Por otro lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, y la concejala del área de Educación, Mar Beltrán, han comparecido en rueda de prensa tras la publicación de los listados definitivos de admisión de las escuelas infantiles municipales, que dejan un total de 95 niños en lista de espera y otros 13 excluidos del proceso.

Según los datos que ha expuesto Beltrán, las listas de espera se distribuyen de la siguiente forma: 23 menores en la Escoleta del Centre Històric, 13 en Corea, 22 en Les Alqueries, 33 en Dos Campanars y 4 en Santa Anna.

Beltrán ha señalado que "estas cifras resultan especialmente preocupantes si se tiene en cuenta que el número total de alumnos admitidos asciende a 194, por lo que la lista de espera representa prácticamente la mitad de las plazas ofertadas".

Víctor Soler y Mar Beltrán, del PP de Gandia, en rueda de prensa / Àlex Oltra

Para la concejala popular, estos datos demuestran que existe una demanda real y creciente de plazas públicas de educación infantil en Gandia, una situación que atribuye en buena medida a la gratuidad universal de la educación de 0 a 3 años impulsada por el gobierno del Partido Popular en la Generalitat Valenciana. "Cada vez son más las familias que optan por las escuelas infantiles municipales y el Ayuntamiento debe adaptar su oferta a esta nueva realidad", ha afirmado.

La réplica del gobierno local

Sapena lamenta la actitud del Partido Popular de Gandia ante esta situación. "Lo único que hace constantemente es pura demagogia con datos manipulados. El señor Víctor Soler tendría que exigir a su partido en València la creación de aulas de 0 a 3 años, pero se limita a repetir los datos de la lista de espera provisional y a culpabilizar el Ayuntamiento de una carencia de plazas que corresponde solucionar a su Conselleria", puntualiza.

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La concejala del gobierno local ha pedido prudencia y responsabilidad mientras no concluya definitivamente el proceso de matriculación. "Hasta que no se dé por cerrado todo el procedimiento, el Partido Popular tendría que permanecer a la espera y no preocupar innecesariamente las familias con el único objetivo de obtener rédito partidista. Lo que hace falta es responsabilidad", ha concluido.