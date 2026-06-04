El conservatorio profesional de música Josep Climent de Oliva suspende el concierto de fin de curso en apoyo a la huelga educativa

El equipo directivo del conservatorio profesional de música Josep Climent de Oliva ha informado que el concierto final de curso queda suspendido a causa de la actual situación de huelga indefinida en el sector de la enseñanza pública.

Como centro público expresan que su objetivo prioritario “es y será siempre ofrecer lo mejor para nuestros alumnos, garantizando una educación de máxima calidad y unos servicios dignos. Entendemos que la calidad de la educación y las condiciones de la comunidad educativa son el pilar del futuro de nuestros estudiantes y esperamos que la situación actual se pueda resolver de la mejor manera posible para todos”.

El centro agradece la comprensión, el apoyo y la solidaridad en estos momentos de reivindicación.

La huelga educativa sigue presente

La huelga indefinida sigue presente en la Safor. Miles de docentes se han sumado desde el primer momento a esta huelga. Hoy han vuelto a salir a la calle para reivindicar los derechos de una educación digna, en valenciano y de calidad. Los profesores -junto a alumnos y familiares- ya se concentraron recientemente en la plaza Major del ayuntamiento de Gandia para explicar el motivo de la huelga, con el fin de pedir un apoyo cívico para cambiar el sistema educativo actual y mejorar el futuro de la enseñanza pública. A lo largo de estas semanas, han llevado a cabo múltiples protestas y actividades para reivindicar sus derechos y informar a la ciudadanía.

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Centros de la Safor como la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) también ha secundado la huelga de los docentes y su postura ha afectado a 200 alumnos, quienes tenian previsto examinarse de inglés, valenciano, francés e italiano.