La Fundació Espurna de Gandia brilla en París con la medalla de plata en rugby inclusivo Special Olympics

La Fundació Espurna de Gandia logra una medalla de plata en el IV Torneo Internacional de Flag Rugby, organizado por Special Olympics France y celebrado recientemente en París y en el que participaron cerca de 260 deportistas y 80 entrenadores de distintos países europeos.

La entidad gandiense acudió a la cita tras recibir una invitación de la organización en reconocimiento al destacado trabajo que viene desarrollando desde hace años en el ámbito del rugby inclusivo junto a Trust Rugby Spain.

Internacional

El torneo reunió a 26 equipos procedentes de Francia, España, Gales, Georgia y Rumanía en un ambiente marcado por la convivencia, el respeto y los valores del deporte inclusivo.

Los deportistas de Fundació Espurna están más habituados a competir en la modalidad de rugby XV y esta era su primera experiencia en flag rugby, pero esto no impidió que una excelente actuación que le permitió alcanzar la medalla de plata de su grupo en categoría Unified.

Experiencia enriquecedora

Más allá del resultado, la expedición, encabezada por Antonio García, regresó de la capital francesa con una experiencia enriquecedora tanto a nivel deportivo como personal, compartiendo jornadas de convivencia con participantes de diferentes nacionalidades y reforzando los valores de inclusión, esfuerzo y trabajo en equipo que caracterizan el proyecto deportivo de Fundació Espurna. El viaje tuvo también una vertiente lúdica y pudieron desfrutarlo por ejemplo de una visita a Versalles.

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La medalla obtenida supone un nuevo reconocimiento al trabajo que la entidad realiza a través del deporte como herramienta de integración y desarrollo personal.