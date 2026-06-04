La playa de Gandia acogerá un evento familiar dedicado al videojuego de los 80 y los 90, la cultura retro y el coleccionismo. Tras sus anteriores ediciones celebradas en Torrent, Retroplay llega a Gandia con unapropuesta ampliada que reunirá durante el fin de semana del 13 y 14 de junio actividades para públicos de todas las edades.

La feria contará con zonas de juego, torneos, talleres, coleccionismo, tiendas especializadas, actividades familiares y diferentes espacios dedicados a la historia del videojuego y la cultura popular.

Entre los principales atractivos del evento se encuentra la zona arcade y "pinball", con máquinas recreativas originales de los años 80 y 90, así como espacios dedicados a consolas y ordenadores clásicos, donde los asistentes podrán jugar y redescubrir sistemas emblemáticos como NES, Super Nintendo, PlayStation, Amstrad, Commodore y otros dispositivos que marcaron a varias generaciones.

La programación también incluirá torneos con premios, actividades de animación, talleres de manualidades, propuestas para público familiar y una zona dedicada al "cosplay" de temática de videojuegos, reforzando el carácter participativo y cultural del evento.

Además, Retroplay Gandia 2026 contará con un circuito gigante de slot tipo Scalextric, una propuesta pensada para atraer tanto a aficionados al automodelismo como a familias y público nostálgico.

Contará además con la presencia de desarrolladores del sector del videojuego, entre ellos 4MHz, estudio creador de Malasombra y otros títulos, acercando al público el trabajo de creación y desarrollo dentro de la escena actual del videojuego.

Tiendas y "food trucks"

El evento incorporará también una zona de tiendas, coleccionismo, márketing, cómics, figuras y productos relacionados con el videojuego y la cultura retro, convirtiéndose en un punto de encuentro para aficionados, familias y coleccionistas.

Como novedad, la edición de Gandia contará con una zona gastronómica con "food trucks", pensada para que los visitantes puedan disfrutar de la jornada completa dentro del recinto.

También estará presente La Cromería, especializada en coleccionismo de cromos, con una propuesta centrada especialmente en los cromos del Mundial, ampliando el componente nostálgico del evento más allá del videojuego.

Videojuegos por alimentos

Sumará también una vertiente solidaria a través de la iniciativa cultural de “La Taronja Friki”, mediante la cual se recogerán alimentos que posteriormente serán donados a Cáritas. Con esta acción, la organización quiere unir el ocio, la cultura y la solidaridad, invitando a los asistentes a colaborar con una causa social durante el fin de semana del evento.

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La entrada general tendrá un precio de 5 euros con acceso gratuito para menores de 6 años. Retroplay Gandia 2026 está organizado por la Asociación Retroplay, con la colaboración de la Concejalía de Turismo.