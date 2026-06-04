Gandia se deshace cada año de 150 vehículos abandonados en la calle

El Ayuntamiento de Gandia, a través de la Policía Local, retira y se deshace cada año de unos 150 vehículos que los incívicos dejan abandonados en la vía pública.

Tras cumplir con el protocolo legal de notificaciones al propietario o titular, si nadie los reclama, se consideran residuo urbano y se entregan a un centro de tratamiento autorizado de vehículos (CAT) para su descontaminación, achatarramiento, y en su caso el reciclaje. Mientras tanto todos ellos se custodian en el depósito municipal de vehículos, que gestiona la Policía Local, situado en la carretera de Almoines.

El tiempo que transcurre entre que se detecta un coche abandonado en la calle y acaba en un CAT, concertado por el ayuntamiento, es por lo general de seis meses. El proceso empieza con el avistamiento del mismo, a cargo de vecinos que lo denuncian o de las patrullas de la Policía Local. Dos días a la semana, por las noches, los agentes retiran vehículos abandonados de la vía pública, a razón de cuatro a la semana.

Al contrario de lo que se podría pensar la mayoría de la gente abandona los coches bien estacionados, en aparcamientos públicos, como el de Gregori Maians o el de les Ànimes. También se dejan en polígonos industriales y parques periféricos. Sin embargo, la ley prohíbe tener un vehículo aparcado en el mismo sitio muchos días; la normativa estatal fija 30 días, pero la ordenanza de Gandia es más restrictiva, y la Policía Local puede actuar a partir de los 20 días.

Tras resultar infructuosas las gestiones de localización y de notificación a los titulares, incluso por correo certificado, entonces se publican anuncios en los boletines oficiales, el BOE y el BOP, y en el tablón del Ayuntamiento de Gandia. Por su parte, superados los plazos legales, la DGT también los da de baja de oficio.

Algunos coches se abandonan en un estado lamentable. / J.C.

Precisamente, la última remesa se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 1 de junio, dando un mes de plazo para que los titulares los puedan retirar. Son en total 63 vehículos, de los cuales hay 18 turismos, 20 patinetes, 16 bicicletas, 7 ciclomotores y motos, un cuatriciclo ligero y una furgoneta.

Un agente que coordina el depósito guía al periodista por este mar de coches. Hay vehículos de todo tipo. La antigüedad supera los 15 años. Se repiten algunos modelos viejos, como el Ford Fiesta, el Citroën C3 o el Peugeot 306 o 206.

Algunos no tienen matrícula y otros se han abandonado con daños: el techo reventado, los cristales rotos, la parte delantera hecha polvo tras un accidente de tráfico... Hay uno con los bajos y las ruedas embarradas, probablemente procedente de algún municipio afectado por la dana de 2024.

Turismo procedente de la dana de 2024. / J.C.

De pronto, un vehículo de un concesionario de Lugo. Y es que, según confirma el agente, algunos proceden de varios puntos de España o incluso del extranjero: Ucrania, Francia, Italia... Al ser una ciudad turística, Gandia es el destino «perfecto» para hacerse el sueco con el coche. De ahí que se localicen muchos en el Grau y en la playa, en el entorno de las urbanizaciones de la avenida del Grau, o cerca de la piscina del Grau.

Los motivos que llevan a no retirarlos del depósito son múltiples. Por ejemplo, hay vehículos involucrados en accidentes cuyo titular ha tenido la culpa, o son de un familiar que falleció, pasan los años y ya nadie lo coge... Pero en ningún caso esto justifica dejarlos tirados en la calle, con el riesgo que conlleva para el medio ambiente.

Seis meses de un turismo en el depósito municipal salen por un pico de 1.475 euros. Por increíble que parezca, se ha dado algún caso de personas que sí lo han «rescatado» y han preferido pagar esta cantidad a comprarse otro coche, por no tener ahorros o no conseguir financiación para ello.

A todos estos vehículos habría que añadirles los que se «abandonan» en el propio depósito municipal, es decir, los de propietarios que tras tener conocimiento de que han sido trasladados allí por una infracción, quizá pagan la multa pero pasan olímpicamente de retirarlos, por considerar que no merece la pena, al ser demasiado viejos. A los dos meses ya se puede iniciar un expediente contra estos vehículos para que acaben en la chatarra.

Sumados ambos conceptos, en el año 2025 el Ayuntamiento de Gandia destruyó en un CAT un total de 351 vehículos, con el desglose siguiente: 175 turismos, 87 patinetes (VMP), 52 bicicletas, 22 ciclomotores, y 15 motocicletas. De ellos, 149 lo fueron por abandono en la vía pública.

Patinetes requisados en el depósito. / J.C.