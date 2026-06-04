Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaAcampada profesores ValènciaNombramiento OltraLeire DíezIntento asesinato ValènciaValencia BasketFestival de les Arts 2026
instagramlinkedin

Gandia felicita a los subcampeones de España de billar y les agradece la promoción de la ciudad que va unida a sus éxitos

El ayuntamiento ofrece una recepción oficial a los jugadores y directivos del Chef Amadeo Gandia Billar Club

Un momento de la recepción en el ayuntamiento al Chef Amadeo Gandia Billar Club

Un momento de la recepción en el ayuntamiento al Chef Amadeo Gandia Billar Club / Àlex Oltra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, han ofrecido una recepción oficial a una representación del Chef Amadeo Gandia Billar Club, encabezada por su presidente, José Ramón Fuster.

El motivo del encuentro fue felicitar al club por haber conseguido recientemente el subcampeonato de España en la Liga Nacional de División de Honor, la máxima categoría del billar estatal, consolidándose así como uno de los grandes referentes del billar español.

Prieto y Naveiro dieron la enhorabuena al grupo deportivo y dirigente por el resultado obtenido, puesto que permite a Gandia continuar proyectándose como un municipio con un gran potencial deportivo en una amplia variedad de disciplinas.

Agradecimientos

Por su parte, los integrantes del club agradecieron la tarea que realiza el Ayuntamiento para facilitar la organización de pruebas y competiciones, que han contribuido al hecho que cada vez más personas se interesan por esta modalidad deportiva.

Noticias relacionadas

Cabe destacar la extraordinaria temporada realizada por el jugador local José Luis Pascual, natural de Villalonga, pieza fundamental en los éxitos del equipo durante toda la campaña. Sus números hablan por sí solos, firmando un espectacular promedio general de 1,200 y finalizando como número uno del ranking nacional, siendo el jugador que más puntos ha conseguido en toda la temporada en la Liga Nacional de División de Honor. Un reconocimiento al trabajo, constancia y enorme nivel competitivo demostrado durante todo el año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
  2. La tercera fase de las excavaciones en el castillo de Bairén de Gandia saca a la luz la evidencia más antigua del mijo perla en la Península Ibérica
  3. El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
  4. El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
  5. Más de 80 camiones diarios trabajan a contrarreloj para recuperar la arena arrastrada por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna antes del verano
  6. Docentes de la EOI de Gandia se suman a la huelga y afectan a los exámenes de 200 alumnos: 'Urge un acuerdo porque perdemos los ciudadanos
  7. El tesoro oculto bajo el polígono Sanxo Llop: más de 100.000 restos arqueológicos hallados en dos décadas en Gandia
  8. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia: “La ciudad se juega seguir avanzando con orden y estabilidad o volver a quienes la arruinaron"

Gandia felicita a los subcampeones de España de billar y les agradece la promoción de la ciudad que va unida a sus éxitos

Gandia felicita a los subcampeones de España de billar y les agradece la promoción de la ciudad que va unida a sus éxitos

El Club de Fútbol Gandia apela a la comunión equipo-afición en su campaña de captación de socios para la temporada 2026-2027

El Club de Fútbol Gandia apela a la comunión equipo-afición en su campaña de captación de socios para la temporada 2026-2027

La Fundació Espurna de Gandia brilla en París con la medalla de plata en rugby inclusivo Special Olympics

La Fundació Espurna de Gandia brilla en París con la medalla de plata en rugby inclusivo Special Olympics

El primer capitán se queda: El base Luis Ferrando se gana a pulso la renovación en Proinbeni UpB Gandia para la campaña 2026-2027

El primer capitán se queda: El base Luis Ferrando se gana a pulso la renovación en Proinbeni UpB Gandia para la campaña 2026-2027

Rafael Mafé, alcalde de Castellonet de la Conquesta: "Asumimos el error de no haber explicado bien el proyecto, pero haremos todo lo posible para que el hotel no se ejecute"

Rafael Mafé, alcalde de Castellonet de la Conquesta: "Asumimos el error de no haber explicado bien el proyecto, pero haremos todo lo posible para que el hotel no se ejecute"

Gandia se deshace cada año de 150 vehículos abandonados en la calle

El Monasterio de la Valldigna absorbe la gran inversión del Consell en la Safor en unos presupuestos que se olvidan de la comarca

El Monasterio de la Valldigna absorbe la gran inversión del Consell en la Safor en unos presupuestos que se olvidan de la comarca

Iñaki Gabilondo: "O analizamos el mundo con una mirada poliédrica o estamos perdidos"

Tracking Pixel Contents