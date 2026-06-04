Gandia felicita a los subcampeones de España de billar y les agradece la promoción de la ciudad que va unida a sus éxitos

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, han ofrecido una recepción oficial a una representación del Chef Amadeo Gandia Billar Club, encabezada por su presidente, José Ramón Fuster.

El motivo del encuentro fue felicitar al club por haber conseguido recientemente el subcampeonato de España en la Liga Nacional de División de Honor, la máxima categoría del billar estatal, consolidándose así como uno de los grandes referentes del billar español.

Prieto y Naveiro dieron la enhorabuena al grupo deportivo y dirigente por el resultado obtenido, puesto que permite a Gandia continuar proyectándose como un municipio con un gran potencial deportivo en una amplia variedad de disciplinas.

Agradecimientos

Por su parte, los integrantes del club agradecieron la tarea que realiza el Ayuntamiento para facilitar la organización de pruebas y competiciones, que han contribuido al hecho que cada vez más personas se interesan por esta modalidad deportiva.

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Cabe destacar la extraordinaria temporada realizada por el jugador local José Luis Pascual, natural de Villalonga, pieza fundamental en los éxitos del equipo durante toda la campaña. Sus números hablan por sí solos, firmando un espectacular promedio general de 1,200 y finalizando como número uno del ranking nacional, siendo el jugador que más puntos ha conseguido en toda la temporada en la Liga Nacional de División de Honor. Un reconocimiento al trabajo, constancia y enorme nivel competitivo demostrado durante todo el año.