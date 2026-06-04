La gastronomía valenciana protagoniza la IV edición de Tasta Gandia con fideuà y productos del mar

Gandia acogerá del 11 al 13 de junio la IV edición de Tasta Gandia, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Comunitat Valenciana.

La feria, organizada por DestíSafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia, se desarrollará en el Moll de los Borja de la playa de Gandia y reunirá durante tres jornadas restaurantes, chefs, productores, bodegas y empresas vinculadas al sector gastronómico.

La programación incluirá 'showcookings'-un chef prepara platos en vivo frente a una audiencia-, degustaciones, catas, conciertos y actividades para todos los públicos. Asimismo, la feria contará con la participación de algunas bodegas y una amplia representación de productores y empresas gastronómicas de la Comunitat Valenciana.

Como novedad, esta edición incorporará un espacio dedicado a la literatura gastronómica, con la presencia de autores y chefs que realizarán firmas y encuentros con el público. La iniciativa busca reforzar el vínculo entre gastronomía y cultura con el fin de ampliar la experiencia de los visitantes.

En la zona gastronómica, los asistentes podrán degustar elaboraciones preparadas especialmente para la ocasión por parte de restaurantes de Gandia y la Safor, con especial protagonismo para la fideuà de Gandia, los productos del mar y la cocina valenciana tradicional y contemporánea.

La celebración de Tasta Gandia coincidirá además con el 51 º Concurs Internacional de Fideuà de Gandia, configurando una semana de especial relevancia para la promoción gastronómica de la ciudad.

Balbina Sendra, concejala de Turismo, ha destacado que la iniciativa representa la apuesta estratégica del consistorio por la gastronomía como uno de los principales productos turísticos de la ciudad. En sus palabras, “la gastronomía es un pilar fundamental de nuestra promoción turística y una herramienta clave para poner en valor nuestros productos de proximidad, la calidad de nuestra hostelería y el trabajo de los profesionales del sector”.

El presidente de DestíSafor, Amadeo Faus, destacó que la iniciativa “es mucho más que una feria gastronómica”, ya que constituye una herramienta de promoción turística, económica y cultural para Gandia y toda la comarca.

En sus palabras, “el objetivo es dar visibilidad a nuestros restaurantes, difundir el producto de proximidad, reforzar el concepto de kilómetro cero y posicionar a la ciudad como una destinación gastronómica de referencia”.

Sendra también ha recordado que la feria se enmarca dentro de una intensa tarea de promoción gastronómica que se desarrolla durante todo el año y que recientemente ha permitido a Gandia incorporarse en el Club de Producte Saborea España. “Continuaremos trabajando para posicionar a la ciudad como una destinación de referencia tanto a escala nacional como internacional”, ha afirmado.

Desde la organización se espera superar las cifras de participación de ediciones anteriores y consolidar un evento que cada año atrae un mayor número de residentes y visitantes.

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Las inscripciones para las degustaciones, showcookings y actividades programadas se podrán realizar a través de la página web Visit Gandia, así como sus canales oficiales.