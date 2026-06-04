"Jugar para Curar": El VIII Torneig Benèfic Benirredrà Promeses supera los 150.000 € recaudados para la investigación oncológica infantil

El Campo de Fútbol Municipal de Benirredrà acoge el VIII Torneig Benèfic-Social Benirredrà Promeses-Memorial Asier Miñana, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos solidarios más importantes de la Comunitat Valenciana.

Bajo el lema "Jugar para Curar", el torneo destinará el 100% de la recaudación al Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) para apoyar la investigación en oncología pediátrica.

Esta octava edición reunirá a algunas de las mejores canteras del fútbol base con la participación del Valencia CF, Villarreal CF, Elche CF, Albacete Balompié, Atlético Saguntino, CF Gandia, UD Oliva, Promeses Sueca, Benidorm CF, CD Dénia, CAE Bellreguard y el club anfitrión, Benirredrà CF.

El torneo llega respaldado por el apoyo de más de un centenar de empresas, instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras, demostrando una vez más la enorme capacidad de movilización de la sociedad valenciana en torno a una causa solidaria.

Desde su creación, Benirredrà Promeses ha recaudado 151.217,19 euros, una cifra que lo sitúa como un referente del deporte solidario en la Comunitat Valenciana.

Las familias también tienen su entretenimiento en Benirredrà / Benirredrà CF

Además de los encuentros deportivos, las jornadas contarán con actividades infantiles, castillos hinchables, exhibiciones de bomberos y policía, servicio de comidas, rifas, sorteos y animación para toda la familia.

La organización invita a toda la ciudadanía de Benirredrà, Gandia y la comarca de la Safor a participar en una iniciativa donde el fútbol es la excusa perfecta para apoyar la investigación y ofrecer esperanza a cientos de niños y niñas.

Dónde y cómo

Los fondos recaudados por el Torneig Benèfic-Social Benirredrà Promeses contribuirán a apoyar líneas de investigación como la que desarrolla el equipo del IIS La Fe dirigido por la doctora Adela Cañete, centrada en la medicina de precisión en cáncer infantil.

Este enfoque busca adaptar los tratamientos a las características biológicas y moleculares de cada tumor, con el objetivo de mejorar la eficacia terapéutica y ofrecer respuestas más ajustadas a las necesidades de cada paciente.

Aunque en las últimas décadas se han logrado avances significativos en la supervivencia del cáncer infantil, siguen existiendo importantes retos clínicos. No todos los niños responden de la misma manera a los tratamientos convencionales y, en muchos casos, estos pueden provocar efectos secundarios y secuelas a largo plazo.

Dos equipos de base participantes en el torneo del año pasado en Benirredrà / Benirredrà CF

En este contexto, la medicina de precisión supone un cambio de paradigma, al permitir tratamientos más dirigidos, con menor toxicidad, una mejor toma de decisiones en casos complejos y mayores oportunidades de curación y calidad de vida.

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El impulso de esta investigación requiere tecnología avanzada, financiación continuada y una estrecha coordinación entre equipos clínicos y científicos. Por ello, el respaldo de donantes, asociaciones y proyectos solidarios como el torneo resulta clave para acelerar la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas, ampliar el acceso de más pacientes a estudios moleculares y reducir desigualdades en el acceso a la innovación. Cada aportación se traduce así en investigación aplicada, conocimiento clínico y nuevas oportunidades de futuro para los niños y niñas con cáncer.