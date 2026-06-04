El Monasterio de la Valldigna absorbe la gran inversión del Consell en la Safor en unos presupuestos que se olvidan de la comarca

El presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2026 en la Safor apenas incorpora novedades respecto a ejercicios anteriores. En conjunto —a falta de añadir algunas partidas de alcance territorial en las que no se concretan municipios—, el Consell destinará algo más de tres millones de euros este año (una cifra que aumenta si se tienen en cuenta las partidas previstas para los próximos ejercicios) a distintos proyectos en la comarca, aunque la mayor parte de la inversión se reserva para la redacción de actuaciones.

La restauración del Monasterio de Santa María de la Valldigna, en Simat, concentra cerca del 20 % de la inversión prevista por la Generalitat en la Safor. Según recogen los presupuestos del Consell, este conjunto monumental recibirá cerca de 544.000 euros. La Conselleria de Cultura anunció hace unas semanas una intervención de gran alcance que contará con una inversión global de 1,2 millones de euros. A grandes rasgos, los trabajos persiguen consolidar y poner en valor los inmuebles situados junto a la plaza sur del monasterio, la muralla del recinto de clausura, el almacén del portal de la Xara y el edificio efímero. Además, también se actuará de forma puntual en el palacio del Abad y en la capilla de Nuestra Señora de Gracia para reparar los desprendimientos registrados en los últimos años.

En el ámbito educativo tampoco se registran avances significativos en la comarca. El nuevo colegio público José Pedrós de Piles cuenta únicamente con una partida de 74.800 euros en los presupuestos del Consell. En Tavernes de la Valldigna la situación no es mejor, ya que la reforma integral del IES Jaume II el Just, que no cuenta con ninguna obra desde 60 años, tampoco se llevará a cabo este año al disponer solo de 100.000 euros. Ni el reciente desmayo de una alumna debido a las condiciones de las aulas ni la carta enviada por el AMPA a la Conselleria de Educación han provocado cambios en la planificación.

En Gandia, el Centro Integrado de Formación Profesional La Safor ha recibido una dotación de 100.000 euros. La conselleria prevé que el centro esté finalizado en unos cinco años. Ya se ha publicado el anuncio previo para licitar la redacción del proyecto y la dirección de obra, con un presupuesto de 1,8 millones de euros, aunque la adjudicación no se espera hasta enero de 2027. A partir de ahí, la ejecución de los trabajos se prolongaría durante 45 meses más.

El portavoz del Partido Popular en Gandia, Víctor Soler, ha señalado que a los presupuestos destinados a la capital de la Safor deben sumarse 2,2 millones de euros para el Gandia Arena y 150.000 euros para la restauración de la fachada norte de la Colegiata. Estas partidas no aparecen desglosadas en ninguna asignación específica, aunque podrían estar incluidas dentro de otros proyectos genéricos.

En materia sanitaria, el Consell destinará 200.000 euros a la reforma de centros de atención primaria en el Departamento de Salud de Gandia y otros 50.000 euros a la ampliación del centro de salud del Grau. Pese al rechazo inicial del Consell a la parcela propuesta por el ayuntamiento, la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, confía en que la administración autonómica reconsidere su posición. En este sentido, el consistorio ha solicitado una reunión para abordar las condiciones de la parcela, especialmente su “bajo nivel de inundabilidad”, y, así, plantear las medidas técnicas necesarias.

Oliva recibirá los últimos 5.000 euros relacionados con la construcción del centro de salud de Sant Francesc, que abrió sus puertas el pasado 4 de diciembre. Precisamente esta ciudad también contará con 200.000 euros para la concentración parcelaria del marjal Pego-Oliva.

Infrestructuras

El principal proyecto de infraestructuras previsto en la Safor y la Vall d’Albaida seguirá sin obras a corto plazo. La duplicación de la CV-60 entre Terrateig y l’Olleria, así como su prolongación en forma de autovía entre Gandia y Palma de Gandia, cuenta únicamente con algo más de un millón de euros destinado a estudios y redacción de proyectos en sus distintos tramos.

Por su parte, la variante de la CV-50 a su paso por Tavernes de la Valldigna, otra reivindicación histórica que prometió el PP, dispone de algo más de 300.000 euros. Cabe recordar que hace casi un año la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio sacó a licitación la redacción del proyecto y preveía tener el diseño de la obra listo en un plazo aproximado de dos años. El tranvía Gandia-Dénia tampoco será una realidad, al menos a corto plazo. En este caso, el Consell ha consignado 95.000 euros para la elaboración de informes preliminares.

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No hay novedades y, por tanto, tampoco se llevará a cabo el proyecto de dos tramos de la denominada Vía Verde del Serpis, entre Gandia y Alcoi. En concreto, se trata de los tramos entre Gandia y Potries y el que discurre entre Villalonga y l’Orxa. Estas actuaciones, valoradas en millones de euros, figuran en los presupuestos con una partida de 300.000 euros.