Una nueva edición del “Repte Lector de l’Estiu” regresa a Oliva para fomentar la lectura infantil y juvenil

El servicio de bibliotecas del Ayuntamiento de Oliva, dirigido por Teo Peris, pone en marcha una nueva edición del “Repte Lector de l’Estiu”, una iniciativa que fomenta la lectura dirigida a los pequeños y jóvenes.

El proyecto se desarrollará del 22 de junio al 4 de septiembre de este año. En su XI edición, el “Repte Lector” se renueva para adaptarse a los hábitos de lectura actuales y facilitar la participación. Por ello, el servicio de bibliotecas ha introducido cambios importantes que hacen la actividad más accesible, flexible y atractiva para sus participantes.

Entre las principales novedades destaca la reducción del número de libros necesarios para completar los diferentes niveles del reto, así como la eliminación de reseñas obligatorias. Además, los participantes disfrutarán de más libertad para escoger según sus intereses y gustos personales.

Tres niveles para descubrir el pode lector

El nuevo “Repte Lector” mantiene su carácter lúdico y motivador a través de un sistema de retos que permiten a los participantes acumular el poder lector a medida que avanzan en sus lecturas.

Los niveles son:

Gran poder lector: lectura de tres libros

Súperpoder lector: lectura de seis libros

Megapoder lector: lectura de doce libros

Por cada libro elegido, los participantes obtendrán un cromo equivalente a un punto lector, aunque algunos títulos seleccionados permitirán conseguir dos puntos lectores. Cada punto acumulado se convertirá en una participación para el gran sorteo de regalos que se celebrará con motivo del Día de la Biblioteca, durante el mes de octubre.

Participantes

Podrán participar niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 16 años que dispongan del carnet de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana (carnet de la biblioteca).

Las personas que aún no dispongan de este carnet podrán tramitarlo de manera gratuita en cualquier biblioteca municipal de Oliva antes de inscribirse en la actividad.

Las inscripciones se formalizarán en la Biblioteca Tamarit, donde el personal del centro otorgará a cada participante su “Diari del Repte Lector”, una herramienta que servirá para registrar las lecturas realizadas y hacer el seguimiento de los puntos conseguidos.

La lectura también llegará a las escuelas de verano

Con la finalidad de facilitar la participación de niños y niñas inscritos en las escuelas de verano municipales y en otras actividades organizadas por los centros educativos, el servicio de bibliotecas ofrecerá la posibilidad de visitar las instalaciones de la bilbioteca o desplazarse a los centros participantes con la “Maleta Viatgera”, con una selección de libros especialmente preparados para el reto.

Desde la organización hacen un llamamiento a los centros educativos del municipio para que colaboren en la difusión de la iniciativa. Como novedad, la biblioteca reconocerá al centro educativo que consiga el mayor número de alumnos participantes en el “Repte Lector de l’Estiu”, una iniciativa que pretende reforzar la implicación de toda la comunidad educativa en la promoción de la lectura.

Noticias relacionadas

Teo Peris, concejal de Bibliotecas, ha expresado que la “biblioteca es una entidad viva, que acompaña, ayuda y está al servicio de la ciudadanía. Por ello, este año hemos querido adaptarnos a los nuevos gustos y a los hábitos familiares, con un nuevo 'Repte Lector' que se adapte mejor a los usuarios y que permita continuar con nuestra tarea de promover la lectura entre la infancia y la juventud”.