Oliva acoge este fin de semana la Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana

Oliva acoge este viernes y sábado y por primera vez la Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, también conocida como RecerCat PV. Está organizada por el Institut Ramon Muntaner, Fedines PV y la Associació Cultural Centelles i Riusech, como entidad anfitriona. Cuenta con la colaboración del ayuntamiento.

El RecerCat, según señalaron los organizadores, continuará con su doble objetivo: "Ser el punto de encuentro de las entidades de investigación local y comarcal y, al mismo tiempo, un escaparate de la actividad cultural y patrimonial desarrollada por los centros e institutos de estudios de todos los territorios de habla catalana".

Las actividades se desarrollarán principalmente en el IES Gregori Maians e incluirán conferencias, debates, presentaciones, exposiciones, visitas guiadas a los Espais Centelles, barrio del Raval y marjal de Pego-Oliva, y el sábado a las 12,30 h la presentación del audiovisual “30 anys de l’Associació Cultural Centelles Riusech”, entre otras.

También se podrán visitar varias exposiciones, entre las cuales destacan «El País d’Estellés, l‘Estellés del País», «Cent anys de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya», que será presentada por Jaume Ayats, comisario de la exposición, «Associacionisme Cultural i fons documentals» y «Dones medievals a la comarca dels Ports».

Además, el programa incluirá este viernes a las 21 h en la capilla del Rebollet un concierto del Orfeó Josep Climent de la AAMO, presentación de audiovisuales y el Mosaic RecerCat de iniciativas de los centros de estudios, con proyectos vinculados al patrimonio, la literatura, la música popular y los archivos industriales.

También tendrá lugar la asamblea general de la Federació de Instituts d'Estudis del País Valencià, una cita clave para las entidades federadas. La inauguración será este viernes 5 de junio a las 18 horas en el IES Gregori Maians.