Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaAcampada profesores ValènciaNombramiento OltraLeire DíezIntento asesinato ValènciaValencia BasketFestival de les Arts 2026
instagramlinkedin

El primer capitán se queda: El base Luis Ferrando se gana a pulso la renovación en Proinbeni UpB Gandia para la campaña 2026-2027

El jugador expresa su satisfacción por formar parte del nuevo proyecto del club por tercera temporada consecutiva

Luis Ferrando Ortells, en un partido de esta última temporada en Gandia

Luis Ferrando Ortells, en un partido de esta última temporada en Gandia / UpB Gandia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Luis Ferrando es líder dentro y fuera de la cancha. El primer capitán de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se ha ganado a pulso su continuidad en el club. Lo ha confirmado la entidad: Units Pel Bàsquet Gandía y Luis Ferrando Ortells han alcanzado un acuerdo para renovar su vinculación otra temporada más.

A sus 30 años, el base valenciano se convierte en la primera renovación de Proinbeni para la próxima temporada 2026-2027. Tercera temporada para Ferrando en Units, donde seguirá aportando visión de juego y liderazgo en la pista del que es considerado uno de los mejores bases de la Segunda FEB.

Craig causa baja

Por otro lado, esta semana también se ha confirmado que el pívot Craig Owen se desvincula de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia. Desde el club quieren agradecerle su máxima profesionalidad, compromiso y trabajo defendiendo la camiseta de Proinbeni la temporada pasada en Segunda FEB.

Noticias relacionadas

Craig Osaikhwuwuomwan es un jugador de 35 años y 2,11 metros de estatura natural de los Países Bajos, que llegó el pasado mes de marzo a Gandia. En ese momento, fue el refuerzo del mercado invernal para afrontar las siete jornadas que restaban en la fase regular de la Liga de Segunda FEB y la participación en los "play off " de ascenso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
  2. La tercera fase de las excavaciones en el castillo de Bairén de Gandia saca a la luz la evidencia más antigua del mijo perla en la Península Ibérica
  3. El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
  4. El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
  5. Más de 80 camiones diarios trabajan a contrarreloj para recuperar la arena arrastrada por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna antes del verano
  6. Docentes de la EOI de Gandia se suman a la huelga y afectan a los exámenes de 200 alumnos: 'Urge un acuerdo porque perdemos los ciudadanos
  7. El tesoro oculto bajo el polígono Sanxo Llop: más de 100.000 restos arqueológicos hallados en dos décadas en Gandia
  8. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia: “La ciudad se juega seguir avanzando con orden y estabilidad o volver a quienes la arruinaron"

El primer capitán se queda: El base Luis Ferrando se gana a pulso la renovación en Proinbeni UpB Gandia para la campaña 2026-2027

El primer capitán se queda: El base Luis Ferrando se gana a pulso la renovación en Proinbeni UpB Gandia para la campaña 2026-2027

Rafael Mafé, alcalde de Castellonet de la Conquesta: "Asumimos el error de no haber explicado bien el proyecto, pero haremos todo lo posible para que el hotel no se ejecute"

Rafael Mafé, alcalde de Castellonet de la Conquesta: "Asumimos el error de no haber explicado bien el proyecto, pero haremos todo lo posible para que el hotel no se ejecute"

Gandia se deshace cada año de 150 vehículos abandonados en la calle

El Monasterio de la Valldigna absorbe la gran inversión del Consell en la Safor en unos presupuestos que se olvidan de la comarca

El Monasterio de la Valldigna absorbe la gran inversión del Consell en la Safor en unos presupuestos que se olvidan de la comarca

Iñaki Gabilondo: "O analizamos el mundo con una mirada poliédrica o estamos perdidos"

Mayo se cierra en la Safor con un parado más respecto a abril y una cifra de 9.279 demandantes

Mayo se cierra en la Safor con un parado más respecto a abril y una cifra de 9.279 demandantes

Gandia impulsa "Estiu al MAGa" para redescubrir la vida cotidiana de íberos y romanos

Gandia impulsa "Estiu al MAGa" para redescubrir la vida cotidiana de íberos y romanos

Oliva impulsa la salud y la naturaleza con un nuevo itinerario saludable en el parque natural

Tracking Pixel Contents