El primer capitán se queda: El base Luis Ferrando se gana a pulso la renovación en Proinbeni UpB Gandia para la campaña 2026-2027
El jugador expresa su satisfacción por formar parte del nuevo proyecto del club por tercera temporada consecutiva
Luis Ferrando es líder dentro y fuera de la cancha. El primer capitán de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se ha ganado a pulso su continuidad en el club. Lo ha confirmado la entidad: Units Pel Bàsquet Gandía y Luis Ferrando Ortells han alcanzado un acuerdo para renovar su vinculación otra temporada más.
A sus 30 años, el base valenciano se convierte en la primera renovación de Proinbeni para la próxima temporada 2026-2027. Tercera temporada para Ferrando en Units, donde seguirá aportando visión de juego y liderazgo en la pista del que es considerado uno de los mejores bases de la Segunda FEB.
Craig causa baja
Por otro lado, esta semana también se ha confirmado que el pívot Craig Owen se desvincula de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia. Desde el club quieren agradecerle su máxima profesionalidad, compromiso y trabajo defendiendo la camiseta de Proinbeni la temporada pasada en Segunda FEB.
Craig Osaikhwuwuomwan es un jugador de 35 años y 2,11 metros de estatura natural de los Países Bajos, que llegó el pasado mes de marzo a Gandia. En ese momento, fue el refuerzo del mercado invernal para afrontar las siete jornadas que restaban en la fase regular de la Liga de Segunda FEB y la participación en los "play off " de ascenso.
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