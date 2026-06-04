Un profesor de Bellreguard en la acampada de València: "La estrategia de Educación es cansarnos, pero compartir este espacio nos da energía y nos retroalimenta de moral"

Víctor es natural de Montcada, pero saforense desde hace seis años. Vive en Barx y es profesor de Historia en el IES Joan Fuster de Bellreguard. Ejerce de coordinador en la Safor de acciones de la huelga de los docentes desde el pasado 11 de mayo y esta semana ha decidido irse a València, donde participa en la acampada de profesores en la plaza de la Virgen de València.

Aunque la asamblea ha decidido mover las tiendas de campaña para facilitar las celebraciones del Corpus en la citada plaza, la idea es mantenerse en el lugar hasta que la negociación con la Conselleria de Educación sea real y efectiva para encontrar una solución al conflicto.

Desde las entrañas de la concentración pacífica de protesta, Víctor explica que "cada día se suma más gente a la acampada. Aquí, las sensaciones son muy buenas, estamos motivados a pesar de llevar un mes de huelga porque tenemos claro que no vamos a parar. Compartir espacios como el de la acampada es muy positivo porque así nos retroalimentamos de moral. Nos damos energía unos a otros".

"Aquí hay convivencia y mucha solidaridad, pero yo destacaría la gran organización que existe. Hay gente que distribuye las tiendas de campaña, otros los recursos como la comida, también se programan actividades como talleres para mayores y pequeños. El nivel de coordinación es muy importante", añade Víctor.

A las 11 horas de este jueves estaba programada una nueva manifestación desde la Estación del Norte con un recorrido diferente al de otros días para acabar junto a las Corts Valencianes.

Víctor destaca igualmente la acogida que "hemos tenido por parte de la ciudadanía. Nadie ha venido a increparnos, sino todo lo contrario. Ahora mismo acaba de venir un ciudadano con un carro lleno de pan y otros productos para que podamos comer. Notamos el apoyo de la gente, nos preguntan, se informan de cómo va todo".

Participantes en la acampada de los docentes en València / Levante-EMV

El profesor de la Safor subraya sobre las negociaciones con Conselleria que "es evidente que su estrategia es prolongar esta situación para desgastarnos. Esta semana están negociando los directores técnicos, que no tienen capacidad decisoria. Dejan pasar el tiempo para cansarnos. Sabemos a lo que juegan, pero nosotros no vamos a parar. Jugaremos nuestras armas".

Sobre los exámenes de la PAU, "Conselleria los ha sacado adelante con los servicios mínimos, totalmente abusivos. El alumnado no tiene ni va a tener problemas por la profesionalidad de los docentes".

El mensaje de Víctor es que "todo lo que hacemos es por mejorar la educación pública y en absoluto nada en contra del alumnado. Todo es por el bien de todos. Que estén tranquilos".

Sí que hubo huelgas durante el Botànic

El saforense de adopción destila entusiasmo: "Si estamos tan fuertes es porque esta situación no ha llegado de forma espontánea. Venimos arrastrando problemas desde hace tiempo y hace tiempo que pedimos soluciones. Hay que gente que dice que no hicimos nada durante el gobierno del Botànic, pero hay que decirles que convocamos cinco huelgas, aunque ninguna indefinida. Las formas de una administración y otra son muy diferentes, la voluntad de compromiso también. Tenemos una responsabilidad pública, la asumimos, y por eso pedimos lo que creemos que es para mejorar. Nuestra determinación está intacta".

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"Que no se crea la administración que vamos a parar. De hecho, ya estamos planificando para el mes de julio y después en septiembre retomaremos las acciones. En septiembre la que tendrá prisa es la Conselleria y estamos seguros de que vamos a ganar", concluye el profesor de Historia.