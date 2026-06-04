Rafael Mafé, alcalde de Castellonet de la Conquesta: "Asumimos el error de no haber explicado bien el proyecto, pero haremos todo lo posible para que el hotel no se ejecute"

Rafael Enrique Mafé (PP) asumió hace una semana la alcaldía del municipio menos poblado de la Safor (160 habitantes según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística). De este modo, Mafé releva a Juan Espinosa al frente del Ayuntamiento de Castellonet de la Conquesta después de que este anunciara por sorpresa su dimisión durante un pleno marcado por la tensión vecinal ante el rechazo al proyecto de un hotel de cuatro estrellas con veinte suites que una empresa belga pretendía construir a poco más de un kilómetro del casco urbano.

Aunque durante su investidura el primer edil evitó pronunciarse sobre este complejo turístico, en declaraciones a Levante-EMV ha reafirmado que «el ayuntamiento siempre estará al lado de lo que decida el pueblo». Como adelantó este diario, el consistorio había emitido hace unas semanas un informe desfavorable al proyecto tras la apertura, por parte del Consell, del periodo de información pública de la Declaración de Interés Comunitario del complejo. La asociación vecinal Castellonet Tranquil también había presentado una serie de alegaciones.

En este sentido, el nuevo alcalde se mostró convencido de que el procedimiento se resolverá favorablemente para el municipio: «Estoy seguro de que se resolverá de manera positiva gracias al informe elaborado por los técnicos. La conselleria nos dará la razón y, si no es así, haremos todo lo posible para que el hotel no llegue a ejecutarse».

Mafé insiste en que «ni siquiera ha hecho falta realizar una consulta para conocer la opinión de los vecinos». «El pueblo ya ha hablado, como se ha visto en las manifestaciones y en la recogida de firmas, y estaremos a su lado porque nosotros también formamos parte del pueblo», afirma.

El primer edil explica que el ayuntamiento se encuentra a la espera de la resolución de la conselleria tras el informe, aunque ya ha solicitado una reunión con el Consell para trasladar su posición. Además, subraya que el consistorio nunca otorgó ningún permiso al proyecto, sino que se limitó a facilitar la información requerida por la empresa promotora.

Pese a ello, admite errores en la gestión de la comunicación: «Tal vez cometimos el error de no saber explicarlo bien. Asumimos nuestra responsabilidad, pero el proyecto no estaba avanzado». No obstante, insiste —como ya defendió la plataforma vecinal— en que Castellonet está «abierto a cualquier propuesta que sea interesante para el pueblo». «Se puede apostar por el turismo rural, pero todo se tiene que mirar con lupa», añade.

«Escuchar y mejorar»

Mafé asegura que el ayuntamiento mantendrá abiertas sus puertas para recoger propuestas vecinales. «Queremos que los residentes nos trasladen problemas, inquietudes o ideas. Si quieren comentar cualquier cosa, pueden hacerlo conmigo o con cualquier concejal», señala.

Durante su discurso de investidura ya pidió que «se acaben ya los conflictos». Ahora insiste en que el municipio atraviesa un momento de tensión: «El pueblo está un poco crispado desde hace un tiempo, ya sea por el tema del hotel o por cuestiones personales».

«He notado que hay grupos diferenciados y eso es triste en un pueblo con 160 personas censadas», lamenta. Por ello, hace un llamamiento a los vecinos para participar en las actividades organizadas por el consistorio.

También invita tanto a residentes como a visitantes a disfrutar de Castellonet, «un pueblo pequeño y encantador, con fuentes naturales, un lavadero y rutas para hacer senderismo o en bicicleta».

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Aunque reconoce que no se había planteado ser alcalde, afronta esta nueva etapa «con ilusión». «Vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Aunque el equipo de gobierno tenga sus diferencias, vamos a estar unidos», concluye.