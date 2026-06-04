Segundo desmayo por calor en un instituto de la Safor: trasladan al centro de salud a una alumna de Oliva tras un desvanecimiento

Una alumna de 1º de Bachillerato del IES Gregori Maians, en Oliva, ha sufrido esta mañana un golpe de calor mientras impartía clase en un aulario de la planta baja. Los hechos, según relatan fuentes del centro educativo, han sucedido entre las 10 h y las 11 horas de este jueves, en el que Aemet ha activado el aviso de nivel amarillo por altas temperaturas en el litoral de València.

La joven, de unos 16 años, se ha sentido mareada y por momentos se ha desmayado, por lo que desde el instituto le han prestado una primera atención, rehidratándola, y han llamado al 112, que a su vez ha desplazado a agentes de la Policía Local.

Los policías le han acompañado al centro de salud de Sant Francesc, donde finalmente se ha recuperado. En estos momentos la menor se encuentra bien, en su domicilio.

Este es el segundo caso de desmayo entre alumnado de Secundaria de la Safor debido al calor en esta semana. El martes una alumna del IES Jaume II el Just, en Tavernes de la Valldigna, también lo sufrió durante la jornada lectiva. Hasta el centro se desplazó una ambulancia, que la trasladó al centro de salud.

Instrucciones de conselleria

La directora del IES Gregori Maians, Marifran Escrivà, señala que es el primer caso de vahído por calor que tienen en el centro. Explica que la temperatura en el interior de las instalaciones puede alcanzar los 30 grados en jornadas calurosas como la de hoy, sobre todo en la segunda planta, donde más pega el sol, y en el ala que no está orientada al mar. Hay ventiladores en varias aulas, "pero al fin y al cabo solo mueven el aire caliente", por lo que recomienda que la Conselleria de Educación equipe las clases con aire acondicionado.

Por ahora el instituto tiene previsto acogerse a las instrucciones lanzadas por la conselleria ante el calor. Acabarán las clases matutinas una hora antes y las vespertinas empezarán una hora después. Además, se reducirán las clases de 55 a 45 minutos. Otros institutos como el citado IES Jaume II el Just o el Tirant lo Blanc de Gandia también las secundarán.

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El curso escolar finalizará el próximo 22 de junio. Por otra parte, en el IES Gregori Maians hay unos 40 profesores en huelga durante esta jornada.