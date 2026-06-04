Tavernes de la Valldigna reclama su centro de día y la residencia comarcal: "Tenemos derecho a envejecer sin mirar la cuenta bancaria"

Centenares de vecinos y vecinas de Tavernes de la Valldigna y de otras localidades de la Safor se han concentrado esta tarde a las puertas del ayuntamiento para reclamar a la Generalitat Valenciana la construcción del centro de día en el municipio y de la residencia comarcal, proyectos incluidos en el Pla Convivint del Consell en 2021 y posteriormente descartados por el actual gobierno valenciano.

A la movilización también se han sumado el alcalde de Potries, Sergi Vidal —municipio donde ya se celebró previamente una concentración con el mismo objetivo—, así como las diputadas Nathalie Torres y Romina del Rey, entre otros representantes institucionales y sociales.

Durante la protesta, en la que además se han recogido decenas de firmas para respaldar esta reivindicación, la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, se ha mostrado contundente al defender la necesidad de estas infraestructuras: «Es importante que estos proyectos sean una realidad no solo en Tavernes, sino también en toda la comarca de la Safor, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana».

Romero ha denunciado el «mal trato del Consell» hacia el territorio y ha lamentado que «no nos pueden tratar como si no fuéramos una prioridad». «Somos una de las comarcas más maltratadas», ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que «los vecinos de Tavernes tienen derecho a envejecer en su localidad sin tener que mirar la cuenta corriente» y ha reivindicado que «las personas mayores no pueden quedar abandonadas». La alcaldesa también ha lanzado un mensaje directo al Consell: «No nos van a callar. Queremos que devuelvan la dignidad y los servicios públicos que merecemos».

Vecinos de Tavernes y de otras localidades, en la concentración. / Saray Fajardo

"No hay una explicación lógica"

En el acto también han intervenido representantes de entidades y asociaciones que trabajan diariamente con personas mayores y en situación de dependencia. Entre ellos, Emilio García, presidente de la Coordinadora de Plataformas de Dependencia y Diversidad Funcional de la Comunitat Valenciana, ha criticado que «el gobierno no nos haya dado una explicación lógica» sobre la eliminación del proyecto.

García ha defendido que este centro de día representa «una esperanza frente a la discriminación que sufre cada día este colectivo» y ha apelado directamente a las familias: «Necesitamos empoderarlas y ofrecerles una solución».

Además, ha advertido de que la comarca «está sufriendo un retroceso a causa de los recortes», al considerar que «el Consell está apostando por un modelo más privatizado y priorizando el beneficio económico». En esta línea, ha asegurado que «el Pla Convivint está siendo desmontado estratégicamente por el actual gobierno valenciano». Ha añadido: «Estamos cansados de los cambios porque sabemos el modelo que necesitamos y lo único que queremos es que se blinde».

La alcaldesa de Tavernes, junto a otros concejales y representantes sociales. / Saray Fajardo

Por su parte, Alfredo Cortell, presidente de la Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor, ha criticado que «el gobierno de PP y Vox impulsa unas políticas económicas marcadas por los recortes y la privatización». También ha puesto en valor el papel de los centros de día, que, según ha señalado, «son incluso más importantes que las residencias porque ayudan a evitar que muchas personas tengan que ingresar en ellas».

En la misma línea, la presidenta de la Associació ACUDE, Paqui Romero, ha reivindicado estos recursos como espacios donde «los usuarios mantienen su autonomía, pueden relacionarse y, al mismo tiempo, permanecer vinculados a sus familias».

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Finalmente, Batiste Llopis, presidente de la Asociación Democrática Local de Jubilados y Pensionistas, ha lamentado que «cada día hay más personas mayores que permanecen solas en casa porque no pueden asumir el coste de una residencia», por lo que ha defendido que esta reivindicación «es más necesaria que nunca».