La Cubana estrena "La cuisine de ma cousine" en Gandia con cuatro funciones
El público podrá disfrutar de la obra durante los días 8,10,12 y 13 de junio a las 20 horas
La Cubana -la famosa compañía de teatro española conocida por sus obras cómicas e interactivas- se encuentra esta semana en el Teatre Serrano de Gandia para terminar su nuevo espectáculo “La cuisine de ma cousine”, una producción que se preestrena la semana que viene con cuatro funciones.
La compañía vuelve a los escenarios con este melodrama culinario "made in Cubana". La obra servirá, en esta ocasión, para adentrar al público en el mundo de la gastronomía, donde la agrupación -usando sus elementos más típicos, como el humor, la música, el color, el ritmo, las sorpresas o la participación- les hará entrar en una “locura gastronómica”. En sus palabras, “una locura no es solo comer bien y saborear platos de boca pequeña, sino también enseñar a todos a través de las redes lo que comemos y donde lo hacemos”.
El público de Gandia será el primero en disfrutar de este nuevo montaje en las cuatro funciones programas para los días 8,10,12 y 13 de junio, a las 20 horas.
Para la compañía es una gran satisfacción poder llevar a cabo este trabajo en la ciudad, por lo que han querido agradecer al teatro y a todo el equipo la confianza y la oportunidad de acoger las primeras funciones del preestreno. Por ello, esperan que el público les acompañe en esta nueva aventura teatral.
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