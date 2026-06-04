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Xana Teatre estrena en Miramar “Ninette”, una comedia romantica que invita a reflexionar sobre los prejuicios

El Auditori Municipal acoge la función el próximo 19 de junio

Un acto en el Auditori Municipal de Miramar, en una imagen de archivo

Un acto en el Auditori Municipal de Miramar, en una imagen de archivo / Levante-EMV

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Ainhoa Ferrando

Gandia

El Ayuntamiento de Miramar continua con su firme apuesta por la cultura y las artes escénicas. El próximo 19 de junio, el Auditori Municipal acogerá el estreno de “Ninnette”, la última producción teatral de la compañía Xana Teatre con la dirección de Xavi Navarro, y con su elenco: Lydia Beltrán, David Bonigno, Susana Pastor, Joan Montañana i Xavi Navarro.

Con esta representación, se vuelve a poner de manifiesto la implicación de la Concejalía de Cultura con la promoción cultural en el municipio, consolidando una programación que, de septiembre a junio, llena el Auditorio Municipal de actuaciones para todos los públicos (teatros, cuentacuentos o actuaciones entre otros) y que supone una inversión anual de 40.000 euros.

“Desde el ayuntamiento continuamos trabajando para ofrecer una programación de calidad a lo largo de todo el año y acercar las artes escénicas a la ciudadanía, haciendo del auditorio un espacio vivo y de referencia para nuestro pueblo”, ha señalado la alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró.

El estreno refuerza la vinculación de Miramar con Xana Teatre, una compañía de Algemesí afectada por la dana y a la que el municipio ha apoyado desde el primer momento.

Una comedia romántica que invita a reflexionar sobre los prejuicios

La propuesta de Xana Teatre para este año es una comedia romántica cargada de humor elegante e irónico que, a través de los personajes de Andrés y Ninette, retrata la dificultad de entender el amor más allá de las convenciones personales y sociales.

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Una obra que también invita al público a reflexionar sobre la importancia y la belleza de amarse sin prejuicios, en medio de malentendidos culturales, diferencias morales y situaciones cómicas que invitan a la sonrisa y a la reflexión.

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