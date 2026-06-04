Xeraco reduce su deuda municipal a mínimos históricos con una rebaja de 1,3 millones de euros
El ayuntamiento prevé amortizar otros 175.000 euros este año para cerrar 2026 con 326.000 euros de carga financiera
El Ayuntamiento de Xeraco ha logrado reducir su deuda municipal en 1,31 millones de euros, una disminución que sitúa el nivel de endeudamiento del consistorio en el mínimo histórico del municipio.
El alcalde de la localidad, Avelino Mascarell, ha destacado que se trata de “uno de los hitos económicos más relevantes de las últimas décadas” y ha subrayado que este resultado “supone un avance decisivo en la consolidación de la estabilidad financiera municipal, al reforzar la capacidad de gestión y de inversión futura sin comprometer el equilibrio presupuestario”.
El ayuntamiento prevé mantener esta política de reducción del endeudamiento mediante la amortización de otros 175.000 euros a lo largo del presente ejercicio. De alcanzarse este objetivo, la deuda municipal se reduciría hasta los 326.000 euros, una cifra que marcaría un nuevo mínimo histórico y consolidaría la tendencia descendente registrada en los últimos años.
Mascarell ha remarcado que “con esta amortización, Xeraco da un paso firme en su estrategia de saneamiento económico, reduciendo de manera significativa la carga financiera acumulada en ejercicios anteriores”. El equipo de gobierno sostiene que este resultado es fruto de una gestión “responsable, rigurosa y orientada a garantizar la sostenibilidad económica del municipio a largo plazo”.
En este sentido, el primer edil ha puesto en valor el trabajo realizado por concejales, técnicos y personal municipal durante estos años. “Estoy muy orgulloso de la gestión que ha realizado todo el equipo del ayuntamiento durante este tiempo, ya que hemos impulsado numerosas inversiones y proyectos para Xeraco y, aun así, hemos conseguido dejar la deuda en el nivel más bajo de la historia del municipio”, ha señalado.
Además, ha añadido que “es la mejor prueba de que se puede transformar y hacer crecer un pueblo sin comprometer su estabilidad económica”.
El consistorio recalca que la mejora de las finanzas municipales no solo implica una reducción de la deuda, sino también una mayor capacidad para desarrollar proyectos, mejorar los servicios públicos y continuar la inversión en el municipio.
Por su parte, la concejala de Hacienda, Ubalda Balaguer, también ha destacado el trabajo realizado para que, según ha afirmado, “Xeraco se encuentre en una situación financiera mucho más sólida que en el pasado”. En este sentido, ha concluido que “esta situación nos permite afrontar el futuro con garantías”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- La tercera fase de las excavaciones en el castillo de Bairén de Gandia saca a la luz la evidencia más antigua del mijo perla en la Península Ibérica
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
- El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
- Más de 80 camiones diarios trabajan a contrarreloj para recuperar la arena arrastrada por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna antes del verano
- Docentes de la EOI de Gandia se suman a la huelga y afectan a los exámenes de 200 alumnos: 'Urge un acuerdo porque perdemos los ciudadanos
- Gandia habilita 170 nuevas plazas de aparcamiento para aliviar la escasez y facilitar el estacionamiento a los vecinos
- El tesoro oculto bajo el polígono Sanxo Llop: más de 100.000 restos arqueológicos hallados en dos décadas en Gandia