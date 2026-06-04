Xeraco reduce su deuda municipal a mínimos históricos con una rebaja de 1,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Xeraco ha logrado reducir su deuda municipal en 1,31 millones de euros, una disminución que sitúa el nivel de endeudamiento del consistorio en el mínimo histórico del municipio.

El alcalde de la localidad, Avelino Mascarell, ha destacado que se trata de “uno de los hitos económicos más relevantes de las últimas décadas” y ha subrayado que este resultado “supone un avance decisivo en la consolidación de la estabilidad financiera municipal, al reforzar la capacidad de gestión y de inversión futura sin comprometer el equilibrio presupuestario”.

El ayuntamiento prevé mantener esta política de reducción del endeudamiento mediante la amortización de otros 175.000 euros a lo largo del presente ejercicio. De alcanzarse este objetivo, la deuda municipal se reduciría hasta los 326.000 euros, una cifra que marcaría un nuevo mínimo histórico y consolidaría la tendencia descendente registrada en los últimos años.

Mascarell ha remarcado que “con esta amortización, Xeraco da un paso firme en su estrategia de saneamiento económico, reduciendo de manera significativa la carga financiera acumulada en ejercicios anteriores”. El equipo de gobierno sostiene que este resultado es fruto de una gestión “responsable, rigurosa y orientada a garantizar la sostenibilidad económica del municipio a largo plazo”.

En este sentido, el primer edil ha puesto en valor el trabajo realizado por concejales, técnicos y personal municipal durante estos años. “Estoy muy orgulloso de la gestión que ha realizado todo el equipo del ayuntamiento durante este tiempo, ya que hemos impulsado numerosas inversiones y proyectos para Xeraco y, aun así, hemos conseguido dejar la deuda en el nivel más bajo de la historia del municipio”, ha señalado.

Además, ha añadido que “es la mejor prueba de que se puede transformar y hacer crecer un pueblo sin comprometer su estabilidad económica”.

El consistorio recalca que la mejora de las finanzas municipales no solo implica una reducción de la deuda, sino también una mayor capacidad para desarrollar proyectos, mejorar los servicios públicos y continuar la inversión en el municipio.

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Por su parte, la concejala de Hacienda, Ubalda Balaguer, también ha destacado el trabajo realizado para que, según ha afirmado, “Xeraco se encuentre en una situación financiera mucho más sólida que en el pasado”. En este sentido, ha concluido que “esta situación nos permite afrontar el futuro con garantías”.