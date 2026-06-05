Arranca la semana grande del fútbol base en Tavernes de la Valldigna: Las mejores canteras disputan el XIII Torneig F8 Salvador Escrihuela Quiles

Tavernes de la Valldigna vivirá en dos fines de semana seguidos su semana grande de fútbol base con la que se baja el telón de la temporada futbolística 2025-2026. Este fin de semana se juega el torneo de fútbol 8 y la próxima el de cadetes de fútbol 11 de ámbito nacional.

Este sábado, 6 de junio, Tavernes de la Valldigna se convertirá en el epicentro del fútbol base valenciano con el XIII Torneig F8 Salvador Escrihuela Quiles, desde las 9:00 hasta las 19:30 horas.

Participantes

Participarán equipos, desde prebenjamines hasta alevines, de clubes tan destacados como el Levante UD, Elche CF, CF San José, Patacona CF, Alboraya UD, Atlético Nazaret, Penya La Marina de Xàbia y el anfitrión, UE Tavernes de la Valldigna.

El evento está organizado por Carlos Gil, coordinador de Fútbol 8 de la UE Tavernes, y el incansable José Ángel Vercher "Monget", con la colaboración del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.

Una jornada que combina competición, diversión y aprendizaje, promoviendo valores como respeto, compañerismo y trabajo en equipo, invitando a vecinos, familiares y aficionados a disfrutar de una jornada de auténtico fútbol.

Gran labor

Carlos Gil destaca que "el cartel de este año refleja el gran trabajo realizado durante toda la temporada, gracias a la labor de José Ángel Vercher, la concejalía de Deportes y, sobre todo, las familias de nuestros jugadores. Sin ellos no sería posible reunir a algunos de los mejores clubes de la Comunidad Valenciana".

Noticias relacionadas

El próximo fin de semana será el turno del XXXII Torneig Cadet Mariano Carbo-Alpesa de ámbito nacional con la participación de los equipos cadetes de las canteras de la UD Almería, CD Leganés, UD Levante y UE Tavernes de la Valldigna.