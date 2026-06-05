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Gandia plantará un árbol por cada recién nacido en la ciudad para fomentar la sostenibilidad urbana

La iniciativa municipal busca concienciar sobre la importancia de la conservación ambiental para las nuevas generaciones

El Ayuntamiento de Gandia impulsa su estrégia sostenible

El Ayuntamiento de Gandia impulsa su estrégia sostenible / Àlex Oltra

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Ainhoa Ferrando

Gandia

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Gandia anuncia que plantará un árbol por cada niño o niña nacido en la ciudad. Con esta acción, se pretende fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con el entorno natural, fomentar la sostenibilidad y aumenta el patrimonio verde del municipio.

Cada nuevo nacimiento será reflejado en un gesto simbólico, el cual mejorará la calidad ambiental y permitirá a la ciudad avanzar dentro de los objetivos de desarrollo sostenible.

Los árboles serán plantados en diferentes espacios verdes para incrementar las zonas de sombra, favorecer la biodiversidad y mejorar la capacidad de absorción de CO₂. Además, el proyecto permitirá concienciar sobre la importancia de la conservación ambiental y el papel que ejercen los pequeños gestos colectivos en la construcción de ciudades más resilientes.

José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, destaca que esta iniciativa “es una forma de ir replantando, ganar zonas de sombra y, sobre todo, tener conciencia con los espacios verdes. Es una garantía de sostenibilidad, de tener una ciudad mejor. Es un hecho bonito que vinculará para siempre a una familia, a un recién nacido, a la ciudad de Gandia”.

La concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, Alícia Izquierdo, ha señalado también la pedagogía del verde urbano. En sus palabras, “el hecho de tener un árbol que te han plantado cuando tú has nacido es una cosa muy bonita. Saber donde es y poder ir a visitarlo al mismo tiempo que tú vas creciendo”.

Desde el ayuntamiento trabajan en el diseño y desarrollo de la iniciativa, que se integrará dentro de las políticas municipales de sostenibilidad y renaturalización urbana.

Hemos creado un enlace donde las familias podrán entrar directamente en el registro del departamento de Medio Ambiente. Pueden poner las fechas e indicar que día ha nacido el niño o la niña. Desde el departamento nos pondremos en contacto con ellos, les diremos que árbol hemos escogido y, entre todos, decidiremos donde lo plantaremos. Porque lo que queremos es que el árbol esté lo más cerca posible de la vivienda del niño o la niña, y que les sea fácil ir a visitarlo”, concreta Izquierdo.

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Con esta medida, Gandia reafirma su apuesta por un modelo de ciudad más verde, saludable y comprometida con la protección del medio ambiente, con el objetivo de convertir cada nacimiento en una oportunidad para construir un futuro mejor para todos.

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