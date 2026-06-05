Fin de curso en la Universitat Popular de Gandia: más de 1.500 personas han pasado por sus actividades

La plaza de l'Escola Pia de Gandia acogió este jueves el acto de fin de curso de la Universitat Popular de Gandia (UPG), una cita que, como es tradicional,también sirvió para reconocer la trayectoria y la implicación de varias personas vinculadas al centro y hacer valer el papel que este servicio municipal ejerce desde hace más de cuatro décadas.

El acto contó con la presencia del alcalde, José Manuel Prieto, quien hizo el parlamento de cierre, y la concejala de Educación en funciones, Alícia Izquierdo, así como con miembros de la corporación municipal.

Durante su intervención Izquierdo destacó la fortaleza de un proyecto educativo que este año ha reunido más de 1.500 participantes entre cursos, talleres, salidas de senderismo y otras actividades abiertas a la ciudadanía.

Exposición en la Sala Coll Alas. / Àlex Oltra

"Ya son 43 años los que funciona la UPG de manera ininterrumpida, lo cual nos hace pensar que este servicio es útil, que funciona y que llega a la ciudadanía", afirmó la regidora, quien remarcó que la UPG sigue siendo "un referente para todas las personas que se retan a continuar aprendiendo".

Durante el curso que ahora acaba se ha puesto en marcha de la nueva subsede de la UPG, en la antigua "escoleta" del Raval-Benipeixcar. Esta ampliación ha permitido recuperar los talleres de cocina y de cultura del vino, dos propuestas muy demandadas que habían dejado de impartirse por falta de instalaciones adecuadas. En total, se han desarrollado diez talleres de cocina y dos de enología. Además, el nuevo espacio ha acogido las actividades de cerámica y restauración de muebles, facilitando la ampliación de grupos y una mejora de las condiciones para alumnado y profesorado.

Izquierdo también valoró la acogida de los talleres experienciales impulsados este año, una fórmula que permite a los participantes aproximarse a nuevas disciplinas y elaborar sus propias creaciones en sesiones intensivas.

La directora de la UPG, Carol Fuster, hizo balance del curso académico y agradeció la implicación del alumnado, el profesorado y todas las personas que contribuyen al desarrollo del proyecto. A continuación, el alumnado del taller de expresión corporal ofreció una breve actuación.

Por su parte, Prieto destacó la función social de la UPG, recordó el papel histórico que ha tenido la UPG en la democratización del acceso al conocimiento y a la cultura a Gandia y reiteró el compromiso municipal con un proyecto que continúa fomentando la convivencia y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Representantes municipales y de la UPG con personas reconocidas este año. / Àlex Oltra

En el transcurso del acto también se entregaron varios reconocimientos a personas vinculadas a la UPG. María Escrivá Rubio y Ángel Pando Tarilonte recibieron una distinción por su implicación y trayectoria como alumnado, mientras que Antoni Albors Orengo fue distinguido con el premio Persona Amiga de la UPG por su compromiso y colaboración activa con el centro.

También se agradeció la implicación de todas las personas que participaron en la Fireta del Llibre Usat celebrada el pasado abril, una iniciativa benéfica que este año ha destinado la recaudación a Astea Safor. Durante la conclusión se hizo entrega del cheque solidario a esta entidad.

Como colofón de la jornada se inauguró en la sala Coll Alas la exposición de fin de curso del alumnado, que este año lleva por título “Estem a temps”. La muestra recoge una selección de los trabajos elaborados en diferentes disciplinas artísticas y creativas y se podrá visitar hasta el próximo 20 de junio.