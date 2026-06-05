Gandia abre una Oficina de Prevención de Delitos de Odio LGTBI-fóbicos para reforzar la protección y el asesoramiento a las víctimas

La regidora de Igualdad, Diversidad y LGTBI en el Ayuntamiento de Gandia, Maribel Codina, anuncia la apertura de la nueva Oficina de Prevención de Delitos de Odio LGTBI-fóbicos, un servicio municipal especializado que empezará a funcionar el próximo 16 de junio en el edificio del Tossal con el objetivo de ofrecer apoyo, orientación y acompañamiento a las personas que sufran situaciones de discriminación o violencia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.

La atención se prestará cada martes de manera presencial, de 9 a 16 horas, y se podrá concertar la visita mediante cita previa, que deberá solicitarse a través del correo electrónico citasigu@gmail.com o telefoneando al 962 95 95 28.

Entre las funciones de la oficina destaca el asesoramiento sobre los derechos reconocidos por la legislación vigente, la información sobre los recursos disponibles y el acompañamiento integral durante todo el proceso de atención.

El servicio facilitará la coordinación con los diferentes departamentos municipales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sanitarios, los recursos de atención psicológica y jurídica, así como con las oficinas de asistencia a las víctimas de la Generalitat Valenciana.

Además, las personas usuarias recibirán orientación sobre aspectos clave para la investigación de los hechos, como por ejemplo la conservación de pruebas, la identificación de testigos o la necesidad de reflejar en las denuncias el componente LGTBI-fóbico de la agresión porque pueda ser correctamente valorado y perseguido.

Valoraciones

Codina destaca que esta iniciativa refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Gandia con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad. "La defensa de la diversidad no es solo una declaración de intenciones, sino una responsabilidad institucional. Trabajamos porque todas las personas puedan vivir con libertad, dignidad y seguridad, sin miedo a ser quién son", señala.

La nueva oficina nace con la voluntad que ninguna persona de la ciudad se sienta suela ante una situación de discriminación, acoso, amenaza o agresión LGTBI-fóbica. El servicio atenderá tanto víctimas directas como personas que hayan sufrido cualquier tipo de conducta motivada por el rechazo a la diversidad afectivosexual o de género, incluyendo aquellos casos en que la agresión se produzca por una percepción o suposición sobre la identidad de la víctima.

La responsable municipal ha recordado que, a pesar de los avances sociales y legislativos, continúan produciéndose agresiones y actitudes discriminatorias que "no pueden ser normalizadas ni invisibilizadas". Por eso, ha insistido en la necesidad que las administraciones públicas actúan con determinación y proporcionan recursos específicos de protección y asistencia.

La puesta en marcha de esta oficina se enmarca en la estrategia que desarrolla el Departamento de Igualdad y Diversidad para avanzar hacia una ciudad más inclusiva, respetuosa y comprometida con los derechos de todas las personas. En este sentido, Codina ha recordado las numerosas acciones de sensibilización, educación y visibilización impulsadas durante los últimos años, entre las cuales destaca el Gandia Pride, un acontecimiento consolidado que ha convertido la ciudad en un referente de convivencia, reivindicación y celebración de la diversidad.

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"La visibilización es fundamental, pero también lo es disponer de herramientas efectivas de protección, apoyo y respuesta ante cualquier forma de discriminación", ha concluido la regidora.