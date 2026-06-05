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Gandia reconoce la trayectoria del comercio local: estos son los distinguidos en la gala de Comerç Unit

El evento tuvo lugar el jueves en la Casa de la Cultura

Representantes municipales y del comercio local con los galardonados.

Representantes municipales y del comercio local con los galardonados. / Àlex Oltra

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Casa de Cultura de Gandia acogió el jueves la gala anual organizada por Comerç Unit de Gandia. El acto reunió representantes institucionales, comerciantes y entidades colaboradoras con el objetivo de reconocer la trayectoria, el esfuerzo y la aportación del comercio local al desarrollo económico y social de la ciudad.

El presidente de Comerç Unit de Gandia, Julio Cantó, destacó el papel esencial del comercio de proximidad y la importancia de reconocer a generaciones de comerciantes que han contribuido al crecimiento de la ciudad.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Prieto, señaló que “el comercio local es mucho más que una actividad económica”, subrayando su papel como elemento de cohesión social, identidad urbana y dinamización de los barrios.

Público asistente.

Público asistente. / Àlex Oltra

Así mismo, puso en valor la capacidad del sector para adaptarse a los cambios, innovar y continuar creciendo en un entorno cada vez más competitivo. El primer edil reiteró el compromiso de "seguir apoyando al comercio local mediante campañas de promoción, acciones de dinamización, formación, digitalización y líneas de ayudas destinadas a mejorar su competitividad".

La gala incluyó la entrega de diferentes galardones a establecimientos con una larga historia y continuidad familiar:

  • Suministros Técnicos Carpi, con tres generaciones
  • Hidráulicas Miñana, con dos generaciones
  • Calzados Malonda, con dos generaciones
  • Panadería Lucía, con más de 50 años de trayectoria y tres generaciones
  • Multiópticas Borja, con tres generaciones
  • Dimode, dos generaciones
  • Peluquería-Barbería Guijarro
  • Volvo- Autosweden
  • Meraki Arte
  • Elius Store
  • La Bombonera

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Así mismo, se otorgaron otras distinciones a la Asociación Párkinson Gandia-Safor y a Onda Cero.

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