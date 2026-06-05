Gandia y Tavernes de la Valldigna estallan contra los presupuestos del Consell: "Parece que no estamos en el mapa, ya que es la peor inversión en la última década"

El presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2026 destinado a la Safor ha caído como un jarro de agua fría entre los principales ayuntamientos de la comarca, que, un año más, consideran que las cuentas del Consell vuelven a dejar en el cajón algunos de los proyectos más relevantes para sus municipios.

“Es el presupuesto más bajo para Gandia en la última década”, denuncia el concejal de Gobierno Interior de Gandia, Adrià Vila. Como ya informó Levante-EMV, la restauración del Monasterio de Santa María de la Valldigna, en Simat, concentra el 20 % de la inversión autonómica prevista para la Safor: 544.000 euros de los poco más de tres millones que la Generalitat destina este año a la comarca.

En el caso de Gandia, buena parte de la inversión anunciada corresponde a la redacción y elaboración de proyectos cuyas obras no arrancarán hasta dentro de varios años. “El 80 % del dinero se destina a actuaciones que ya estaban comprometidas durante la etapa del Botànic”, sostiene Vila.

El edil pone como ejemplo los 2,2 millones de euros destinados al Gandia Arena y a actuaciones en la CV-60, en los tramos de l’Olleria y Castelló de Rugat. “Son partidas ya comprometidas y, además, las actuaciones en la CV-60 quedan bastante lejos de Gandia. Es decepcionante”, afirma.

Estos 2,2 millones no figuran dentro del presupuesto asignado específicamente a la capital de la Safor, aunque el portavoz del Partido Popular en Gandia, Víctor Soler, defendió este miércoles en rueda de prensa que deben sumarse a otras inversiones previstas, como los 150.000 euros para la restauración de la fachada norte de la Colegiata.

Soler también reivindicó otras partidas vinculadas a la ciudad, entre ellas 95.000 euros para la elaboración de informes preliminares del tranvía Gandia-Dénia y 300.000 euros para la Vía Verde del Serpis. En sus palabras, “estas inversiones demuestran el compromiso del Consell con nuestra ciudad y la voluntad de seguir impulsando proyectos estratégicos para su desarrollo”.

El portavoz popular subrayó además que estas actuaciones “no son inversiones aisladas, sino que forman parte de una estrategia más amplia de apoyo a Gandia por parte de la Generalitat Valenciana”. “Estoy contento porque los compromisos están reflejados, aunque me gustaría más inversión”, añadió.

Frente a esta valoración, Vila insiste en que “se trata del presupuesto más bajo para Gandia en la última década, lo que demuestra que el Consell no nos tiene en cuenta”. También lamenta la escasa dotación para el Centro Integrado de Formación Profesional La Safor, que únicamente recibe 100.000 euros. “Era una de las actuaciones más necesarias y una inversión positiva no solo para la ciudad, sino para toda la comarca”, señala.

Por otra parte, el concejal de Gobierno Interior critica que “el Consell no solo no nos tiene en cuenta, sino que tampoco paga lo que debe”. Según Vila, la Generalitat “es una administración morosa, ya que nos debe cerca de ocho millones de euros”.

"Tristeza y decepción"

Los grandes proyectos de Tavernes de la Valldigna también deberán esperar, al menos, un año más. En palabras de la alcaldesa de la localidad, Lara Romero, «los presupuestos nos generan tristeza y decepción».

Romero lamenta que el nombramiento de Eva Palomares, como secretaria autonómica de Administración Pública, «no haya supuesto un balón de oxígeno para el municipio».

Del mismo modo que Vila, Romero también denuncia la ausencia de obras necesarias como la variante de la CV-50 a su paso por la localidad, una reivindicación histórica que prometió el PP y que dispone de algo más de 300.000 euros. «No hay nada para los proyectos más importantes», afirma.

El IES Jaume II el Just tampoco cuenta con una gran inversión, ya que el Consell solo destina 100.000 euros, por lo que su rehabilitación deberá esperar. En sus palabras, «esta partida no ayuda ni a iniciar la elaboración de la redacción del proyecto, que está valorado en cerca de trece millones de euros». En este sentido, la propia Palomares publicaba un vídeo en sus redes hace unos días, en el que señalaba que «son muchos los años que la comunidad educativa lleva pidiendo una rehabilitación. Por eso, el nuevo Consell ha recuperado las competencias, ha desbloqueado el proyecto y ha empezado a trabajar en ello de verdad».

Romero recalca que se trata del «peor presupuesto». En sus palabras, «Tavernes no está en el mapa y ha quedado patente que nos maltratan por el color político porque desde el Consell no han sido capaces de venir o preguntar qué necesitábamos».

En el caso de Oliva, el Consell ha consignado los últimos 5.000 euros vinculados a la construcción del centro de salud de Sant Francesc. Además, el municipio contará con una partida de 200.000 euros destinada a la concentración parcelaria del marjal Pego-Oliva.

Noticias relacionadas

El concejal de Hacienda, Mario Vidal, ha señalado que en los próximos días mantendrá reuniones con las distintas concejalías para analizar en detalle las partidas asignadas y detectar posibles carencias en las inversiones previstas.