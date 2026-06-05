Kiko Veneno agota las entradas para su concierto de este sábado 6 de junio en el ciclo Marquesa Concerts de Gandia
La edición de este año continuará con Romàntic Dimoni, la banda liderada por Carles Caselles, ex-vocalista de la banda pegolina Smoking Souls, el día 13, y finalizará el 20 de junio, con la actuación de La Perra Blanco
Gandia se viste de gala este sábado,6 de junio, para recibir al legendario Kiko Veneno, que protagoniza una nueva actuación del ciclo Marquesa Concerts, en la Casa de la Cultura de la ciudad.
Kiko Veneno es un creador difícil de clasificar, a menudo complejo y otras veces sencillo, pero siempre un clásico. Es un artista mutante que nunca ha dejado de hacer canciones y de retratar de una manera u otra la vida cotidiana. Sin gusto por el glamour ni los focos, sin una ambición desmesurada, pero con un talento indiscutible, capaz de crear temas emblemáticos como “Joselito”, “Lobo López” o “En un Mercedes blanco”, entre muchos otros
Su actuación ha despertado tanta expectación que, según informan fuentes de la organización, ya hace casi dos meses que las entradas se agotaron.
La agenda de Marquesa Concerts no para y continuará el próximo sábado día 13 de junio, con el concierto de Romàntic Dimoni, la banda liderada por Carles Caselles, ex-vocalista de la banda pegolina, Smoking Souls, y finalizará el 20 de junio, con la actuación de La Perra Blanco.
Marquesa Concerts, un ciclo lleno de diversidad musical
El Marquesa Concerts es un ciclo de música en directo muy popular que se celebra cada año en la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós de Gandia. La edición combina estilos musicales variados, entre ellos pop, rock, flamenco, ritmos latinos y música de cantautor, con el fin de combinar artistas emergentes con grupos muy consolidados.
Este año el programa cuenta con seis conciertos. La edición empezó el 25 de abril y la última actuación será el 20 de junio. El 25 de abril fue el turno de la banda valenciana de "pop divertido y enérgico" Bèrnia. Poco después, el 2 de mayo, el Colectivo Panamera brilló con su armonía de cumbia, rock y ritmos latinos. Y, por su parte, O'Funk'illo ofreció lo mejor del funk en su concierto del pasado 16 de mayo. Todos los conciertos son a las 21.30 horas en el jardín de la Casa de la Marquesa.
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