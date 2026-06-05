Miramar reafirma su compromiso con la diversidad y la igualdad con una programación especial para el Día Internacional del Ogullo LGTBIQ+

El Ayuntamiento de Miramar, a través de la concejalía de Igualdad y en colaboración con el Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals y Bisexuals de la Safor (CLGS), ha organizado durante este mes una programación especial con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se celebra cada 28 de junio.

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar la diversidad afectiva, sexual y de género, fomentar el respeto y la convivencia, y avanzar hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva, donde todas las personas puedan vivir con libertad y sin discriminación.

La programación arrancará el viernes, 19 de junio, con la inauguración de la exposición interactiva “NuesTrans Vidas Importan”, una muestra de la Associació Trans de Andalusia Sylvia Rivera que se podrá visitar en la Biblioteca Municipal hasta el 5 de julio.

El acto inaugural tendrá lugar a las seis de la tarde e incluirá una presentación de la exposición y una merienda abierta a toda la ciudadanía. Posteriormente, el 26 de junio a las 20 horas, la plaza del Riuet, acogerá la Jornada Conmemorativa del Día Internacional del Ogullo LGTBIQ+, una propuesta lúdica y reivindicativa dirigida a todos los públicos.

Durante la tarde se desarrollarán talleres educativos y de fomento de la diversidad, un bingo musical, un espectáculo de drag queens, una sesión de DJ y la lectura del manifiesto institucional en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Desde el Ayuntamiento de Miramar se destaca que estas actividades forman parte del compromiso municipal con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la construcción de una sociedad más justa, diversa y respetuosa. Asimismo, ponen en valor la colaboración con el CLGS, una entidad de referencia en la Safor en la promoción de la diversidad y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

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Con esta programación, el municipio se suma a la conmemoración del Mes del Orgullo, y reafirma su compromiso con la inclusión, el respeto y la convivencia como valores fundamentales de la comunidad.