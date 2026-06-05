Partidos soberanistas reivindican en Gandia "una Europa de los pueblos" como "antídoto a la extrema derecha"
La capital de la Safor acoge este fin de semana la asamblea general de la Alianza Libre Europea, la plataforma que engloba a varias formaciones nacionalistas progresistas del continente, entre ellas la coalición Compromís
Gandia es punto de encuentro este fin de semana del "europeísmo progresista", al acoger la asamblea anual de la Alianza Libre Europea (ALE), la familia política de 39 partidos nacionalistas de izquierdas de la cual forma parte Compromís.
Esta tarde se ha celebrado un acto público en la plaza de l'Escola Pia con el lema "United for Peace / Unim-nos per la Pau". Ha reunido a destacadas figuras políticas europeas para reivindicar, según los organizadores, "una Europa basada en la convivencia, la solidaridad y los derechos de los pueblos".
El evento ha contado con las intervenciones de la presidenta de la ALE, Lorena de Lacalle, Ana Miranda (BNG), Lynn Boylan (Sinn Féin), Diana Riba (ERC), representantes de Plaid Cymru, Carmen Smith y de EH Bildu, Mario Zubiaga, así como el eurodiputado y el síndic de Compromís, Vicent Marzà y Joan Baldoví, respectivamente.
Antes del mismo, en declaraciones a la prensa, la presidenta de la Alianza Libre Europea, Lorena de Lacalle, subrayó que "somos más pueblos que Estados, y creo que estamos en un momento crucial donde nuestro modelo de cercanía es el antídoto a la extrema derecha". En este sentido, Lacalle afirmó que "nosotros lanzamos un mensaje de más soberanía, de más democracia, y con un espíritu de refundar la Unión Europea, pero para hacer de ella una Europa de los pueblos, que era el proyecto inicial".
De hecho, añadió, "los propios Estados saben que sin las regiones no tienen la misma fuerza". Aseguró que desde la ALE "estamos dispuestos a ayudar a los Estados siempre que respeten nuestras diferencias y culturas", y opina que "la ciudadanía pide más federalismo europeo".
Vicent Marzà señaló que el objetivo de este encuentro es que los partidos integrantes de la ALE "nos coordinemos mejor para trabajar defendiendo nuestros pueblos y construyendo otra Europa, una Europa que tenga en cuenta la identidad de cada pueblo".
Por su parte, Baldoví añadió que los partidos de la ALE "trabajamos desde la proximidad, desde la estima y el conocimiento del territorio", y tienen en común varias reivindicaciones, entre ellas que "se reconozcan nuestras lenguas y nuestros derechos nacionales, con una voluntad firme de querer contribuir a una Europa donde los derechos sean la única bandera que ondee".
Reuniones de trabajo
Por la mañana se han celebrado, con la ayuda de traductores, las primeras reuniones de trabajo en el lugar que acoge la asamblea, el hotel Bayren de la playa de Gandia. La concejala Alícia Izquierdo, de Compromís, ha moderado la primera mesa de debate del encuentro, centrada en los retos que afronta Europa y el papel de las fuerzas políticas que integran la ALE.
Para Izquierdo "es un orgullo que Gandia sea la sede de un encuentro europeo de esta relevancia, en un momento en que hay que reforzar los valores democráticos, la defensa de los derechos sociales y la cooperación entre pueblos ante el auge de los discursos de odio y de la extrema derecha".
La portavoz de Compromís destaca que la celebración de la asamblea de la ALE "pone a Gandia en el mapa político europeo y proyecta una imagen de ciudad abierta, diversa y comprometida con los valores de la paz, la justicia social y la democracia".
La ALE agrupa a formaciones políticas progresistas de diferentes territorios del continente y comparte grupo parlamentario con Los Verdes en el Parlamento Europeo.
Durante dos días Gandia acogerá debates y sesiones de trabajo sobre los principales desafíos europeos, desde la defensa de la democracia hasta la transición ecológica, los derechos sociales o la construcción de la paz.
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