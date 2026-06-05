El presupuesto de Oliva para 2026 cumple las reglas fiscales y mantiene la deuda a cero

La comisión municipal de Hacienda de Oliva ha aprobado este viernes el proyecto del presupuesto para 2026, que se remitirá al pleno para su votación el próximo miércoles, 10 de junio, a las 9.30 horas, tras haberse desbloqueado la Relación de Puestos de Trabajo. Las cuentas ascienden a 30.421.300 euros. Cumplen con la obligación de no presentar déficit inicial y suponen un incremento de 139.254 € respecto al último ejercicio.

El concejal de Hacienda, Mario Vidal, en primer lugar, ha pedido disculpas por los cinco meses de retraso. A renglón seguido explica que las cuentas se caracterizan "por la congelación de impuestos, una deuda cero y un compromiso decidido con la agilidad administrativa, y cumplen con las reglas fiscales por tercer ejercicio consecutivo".

Vidal explicó que una de las prioridades es "darle más agilidad a la contratación de bienes corrientes y servicios", un hito que se ha conseguido gracias a la modificación de las bases de ejecución, trabajadas de forma consensuada por los departamentos de Contratación, Intervención y Secretaría.

Finalmente, señaló la determinación del gobierno para la normalización del calendario presupuestario: "Trabajaremos para aprobar el presupuesto de 2027 antes de que finalice el año, por este motivo, retomaremos la negociación de la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo antes de acabar el verano y, así, poder realizar la tramitación completa del presupuesto a partir del mes de septiembre".

La alcaldesa, Yolanda Pastor, señaló que el presupuesto permite afrontar los principales retos de los próximos meses, entre los que están "el Plan de Barrios, la apertura de la nueva Casa de Cultura Salvador Cardona, la adquisición de nuevas casas del Palau Comtal, la redacción del proyecto integral del Teatre Olimpia, una vez finalizado el alzamiento topográfico y el estudio arqueológico, finalizar el cambio de luminarias de todo el municipio, seguir mejorando nuestros espacios públicos municipales, como la ampliación del cementerio, renovación de los vestuarios de la piscina cubierta y también nuestras calles y aceras, y también reforzar la seguridad ciudadana".

Impuestos congelados

Vidal explicará las partidas el lunes en una rueda de prensa, pero a grandes rasgos el ayuntamiento sigue con su política de estabilidad fiscal y, por tercer año consecutivo, no subirá los impuestos a los ciudadanos. "El incremento en la previsión de recaudación por impuestos directos (un 3,26%) se debe exclusivamente a la evolución de la actividad económica y a ajustes técnicos de liquidaciones anteriores", aseguró.

Además, se mantiene una deuda viva cero. Gracias a la liquidación positiva del presupuesto 2025, que cerró con un ahorro limpio de más de 4,7 millones de euros, y al cumplimiento de las reglas de estabilidad y gasto, la corporación podrá seguir empleando el Remanente de Tesorería para financiar nuevas infraestructuras e inversiones.

Del lado de los ingresos cabe destacar los impuestos directos e indirectos: Se ha consignado un crédito total de 15.066.804 € (49,53%). Se mantiene la previsión de recaudación de la ICIO, en 600.000 € anuales. De los impuestos directos, el incremento de 457.304 € corresponde a la previsión de mayor recaudación con el impuesto de las plusvalías de los terrenos.

En cuanto a las tasas, precios públicos, cánones y otros ingresos, representan el 11,33% (3.447.255 €) del total del presupuesto de ingresos. En este capítulo hay una reducción de la previsión de ingresos por un total de 159.900 €, principalmente, por una menor recaudación de: multas de tráfico (-60.000 €), recargo de constreñimiento (-47.000 €), intereses de demora (-18.000 €), o la tasa de ocupación de dominio público por vía pública y obras (-90.000 €).

Las transferencias de la Generalitat y Diputación ascienden a 11.704.241 € (38,47% del total). Aumentan los ingresos de participación en tributos del Estado por 495.407 € y, por otro lado, 255.443 € provenientes de transferencias de Diputación y Generalitat.

En ingresos patrimoniales hay una reducción acentuada de 203.000 € respecto a la cantidad presupuestada el año pasado. Esta disminución es consecuencia de la baja de los tipos de interés, puesto que solas se ha podido conseguir un depósito bancario al 2,575% TAE.

En el capítulo de los gastos, al personal se destinan 16.747.700 euros (55,37% del total, supone un incremento de 1.087.700 € respecto a 2025) a remuneraciones, incluyendo los incrementos retributivos del 2,5% para el 2025 y del 1,5% para el 2026 fijados por el sector público.

Nuevas plazas

En cuanto a la Relación de Puestos de Trabajo cabe señalar que se han incorporado 11 plazas incluidas hasta ahora en los contratos del Programa de Bienestar Social, se ha creado 1 plaza de arquitecto técnico para el departamento de Urbanismo y, por último, la creación de 6 plazas de agentes de Policía Local y 1 plaza de Inspector. La plantilla municipal es de 338 trabajadores.

Los gastos de bienes corrientes y de servicios suponen el 39,46% del presupuesto 2026, con un total de 12.003.700 € (disminución de 97.330 €, respecto al año anterior). Se ha incrementado en un total de 347.660 € las partidas de Urbanismo (ARRUR), Policía Local, Educación, Alcantarillado, Playas, Cultura y Deportes, a grandes rasgos. Mientras que se ha ajustado el gasto de las partidas de Administración Financiera (-160.000 €) y de Administración General (-119.900 €).

Además, se reservan 544.000 € para subvenciones nominativas a entidades locales de carácter social, cultural y festivo. Se incrementa el importe de las varias subvenciones a colectivos y asociaciones con el fin de incluir todo el gasto que soportan todos en la cantidad subvencionada.

En inversiones reales se ha consignado una partida inicial de 122.000 €. Sin embargo, se prevé la alienación de una parcela municipal valorada en 861.304 €, los ingresos de la cual se destinarán íntegramente a la adquisición de bienes inmuebles históricos y mejoras de infraestructuras.

Con el objetivo de aligerar la burocracia, se han introducido algunos cambios. En primer lugar los contratos de importe igual o inferior a 1.500 € se tramitarán de forma simplificada para agilizar el pago a los proveedores.

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Los contratos hasta 5.000 € solo requerirán la incorporación de un presupuesto, facilitando una cobertura inmediata de las necesidades municipales.Para los superiores a 5.000 € se establece con carácter general la obligación de solicitar tres ofertas, buscando el fomento de la competencia y la transparencia. Para compras cotidianas de hasta 600 € en establecimientos abiertos al público (como quioscos o droguerías), no habrá que solicitar tres ofertas, agilizando la gestión diaria de los departamentos.