La Societat Excursionista de la Safor apoya a los docentes en la huelga educativa
La entidad traslada su "respeto, reconocimiento y solidaridad" y pide una resolución rápida del conflicto "atendiendo a sus demandas mediante una negociación real"
La Societat Excursionista de la Safor ha expresado este viernes, a través de un comunicado, que apoya a los docentes en la huelga educativa indefinida. "Queremos trasladar todo nuestro respeto, reconocimiento y solidaridad a los compañeros del sector de la educación ante las movilizaciones y la huelga que están llevando a cabo en defensa de una enseñanza pública y de calidad", señalaron.
La asociación que preside Xavier Cervera añade que "como entidad arraigada en nuestro territorio y comprometida con la cultura y las personas entendemos que la educación es el motor principal para la divulgación de valores, el crecimiento personal y la cohesión social".
Por ello, continúan, "compartimos plenamente sus reivindicaciones orientadas a conseguir una mejora salarial justa, unas infraestructuras educativas dignas y una reducción eficaz de las ratios a las aulas. Estas demandas no solo afectan el personal docente, sino que repercuten directamente en la calidad del servicio público que recibe toda la ciudadanía".
Como parte del tejido social entienden que "defender una educación pública fuerte, accesible y con recursos es defender también el progreso social, la igualdad de oportunidades y el futuro de las próximas generaciones de nuestras comarcas".
Por ello hacen patente su "espaldarazo" a la comunidad educativa en su lucha y reclaman a las administraciones públicas "que atiendan sus demandas mediante una negociación real, que permita conseguir mejoras efectivas, porque la defensa de los servicios públicos es una responsabilidad de todos".
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